〈仁寶法說〉Q2純益季增33% EPS 0.41元 上半年0.72元

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年8月13號16點39分

代工廠仁寶 (2324-TW) 今 (13) 日召開法說會並公告第 2 季財報，稅後純益 17.91 億元，季增 33%，年減 14%，每股純益 0.41 元，為近 3 季高點。上半年稅後純益 31.42 億元，年減 10%，每股純益 0.72 元。

仁寶第 2 季合併營收 2523.95 億元，季增 20%，年增 6%，毛利率 3.4%，季減 0.2 個百分點，年增 0.1 個百分點，營益率 1.1%，季減 0.1 個百分點，與去年同期持平；稅後純益 17.91 億元，季增 33%，年減 14%，每股純益 0.41 元。

仁寶上半年合併營收 4629.96 億元，年增 7%，毛利率 3.5%，年增 0.2 個百分點，營益率 1.1%，年增 0.1 個百分點；稅後純益 31.42 億元，年減 10%，每股純益 0.72 元。

仁寶表示，第 2 季筆電與非筆電出貨均成長 3 成，筆電營收占比約 7 成、非筆電 3 成，與第 1 季相近。受到研發支出費用增加，及產品組合因素影響，加上新廠折舊攤提短期內將增加，使毛利率較上季減少 0.2 個百分點。

整體上半年來看，仁寶指出，由於營業效率提升改善，使利潤表現較去年同期成長，不過，上半年因陸續處分非核心轉投資公司持股，股利收入減少，且部分轉投資公司上半年獲利表現，略低於去年，使業外轉投資收益較去年同期減少 4 億元，整體獲利表現因此不如去年上半年。