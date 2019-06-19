陽明看今年營運不比去年差 Q3海運旺季需求升溫

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 董事長謝志堅今 (19) 日指出，中國農曆年後海運需求較萎靡，加上貿易戰的不確定性，第二季營運將比第一季差，不過，第三季傳統旺季可期，目前看進出口商仍穩定購貨和出貨，以因應年底歐美感恩節和耶誕節的剛性需求，預料全年營運展望「不會比去年差」。

謝志堅說，今年以來反映去年第四季提前出貨的效應，且中國農曆年後需求委靡，不過，6 月開始運輸需求已明顯好轉，美國線 5 月開始平均裝載率約達 85% 到 95%，即將進入第三季傳統旺季，預料在消費剛性需求及人民幣貶值帶動下，貨載還可保有過去旺季的熱度。

根據法國海運諮詢機構 Alphaliner 發布數據，由於貿易戰的衝擊，今年海運市場需求，將從原先預期成長 3.6% 降至 2.5%，而供給則是成長 3.1%，呈現供過於求的狀況。

不過，謝志堅說明，航商會彈性調整艙位因應市況改變，例如停班，「同業大家都希望有獲利，會去控制」。

另一方面，隨著脫硫令將於明年上路，謝志堅也指出，整體市場上已賣出共 844 個脫硫器，也就是說，將有 16% 的大型貨櫃船會陸續進塢安裝，換算占市場總艙位為 36%。

由於每艘船舶安裝脫硫器需要約 40 天的時間，截至明年底安裝完畢前，預估市場上整體運能平均會減少約 4%，有助緩和市場上艙位供過於求的狀況。

此外，謝志堅認為油價不會衝擊今年的獲利表現，儘管前 4 月每噸海運燃油價格年增 10%，不過，下半年看起來不會再漲，預料整體油價成本將與去年差不多。