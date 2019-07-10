陽明、萬海6月營收創新高反映海運需求正熱 Q3旺季更樂觀

貨櫃三雄陸續公布 6 月營收繳出好成績，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 同創單月新高紀錄，長榮 (2603-TW) 也創單月第 4 高，顯示 5 月以來美國線長約運價調漲有效帶動營收，而萬海則是受惠美中貿易戰，主力市場東南亞貿易更趨熱絡，法人看好，進入第三季貨櫃海運業旺季，營收維持高檔可期。

陽明 6 月合併營收 155.04 億元，月增 18.3%，年增 28.34%，上半年合併營收達 754.75 億元，年增 16.77%。

長榮 6 月合併營收 161.43 億元，月增 5.45%，年增 25.81%，上半年合併營收 771 億元，年增 24.08%。

而萬海 6 月合併營收 62.77 億元，月增 3.06%，年增 15.78%，上半年合併營收 356.77 億元，年增 15.62%。

長榮 4 月以來至今美國線幾乎滿艙，且 5 月換新約價格也很好，有效帶動第二季營收。

陽明則指出，第三季傳統旺季可期，目前進出口商仍穩定購貨和出貨，年底歐美感恩節和耶誕節的需求，可望持續帶動拉貨力。

就貨櫃海運整體市況來看，隨著新增運力增速放緩，法人認為，今年市場供需結構有望優於 2018 年，供過於求壓力緩和再加上旺季報到，使 7 月以來美東線運價維持在每 FEU 2700 美元上，美西線也有 1600 美元水準，不低於去年貿易戰剛開打時的表現，展望後市，運價有望在旺季期間續衝高。