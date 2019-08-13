〈英業達法說〉將依客戶需求調整產線 下半年筆電、智慧裝置出貨增

代工廠英業達 (2356-TW) 今 (13) 日召開線上法說，總經理巫永財表示，上半年受貿易戰衝擊，擴增生產據點、調整產線，導致成本提高、全球效率變差，展望下半年，將依客戶需求持續調整產線，預計 20% 的筆電產能將在 9 月底完成遷移，預期筆電、智慧裝置仍有不錯的出貨表現。

面對美中貿易戰，巫永財表示，這波的中輸美 3000 億商品的 10% 關稅，是想躲也躲不掉，先前都有跟客戶積極討論產線調整事宜，但受貿易戰情勢時好時壞，都做一下停一下，估計這次一定會調整。

巫永財進一步表示，目前調整規劃是將受影響的中輸美商品調整回台，預計把 20% 的伺服器、筆電生產移回台灣， 9-10 月就會完成產線調整。

展望下半年，巫永財表示，並不期望營收一定要成長多少，而是努力維持並以提升毛利為目標，依產品別分析，筆電產品本季確實仍有客戶提前因應 9/1 美中貿易戰提前拉貨，因此預期本季在筆電產品出貨，最差的情況也會較第 2 季季增約 0-3%。

伺服器部分，巫永財表示，因為客戶需求減緩，目前預期下半年出貨持平，而在智慧裝置部分，上半年有比較動態的調整影響效率、毛利，但預期下半年在傳統旺季加持下，有機會維持上下半年 4:6 的出貨比重。

太陽能事業方面，巫永財表示，先前整合太陽能子公司益通的出貨、營運狀態，6 月已經開始恢復出貨，預期影響將慢慢減緩，而另一家太陽能公司，目前營運狀態正常，對於下半年正向，有機會獲利轉正。

巫永財表示，整體來說，全球貿易戰讓企業要全面都作戰，經營團隊時刻都戰戰兢兢，將會盡最大的努力，從原來產品線盡量去擴充、調整，也期待未來 AI、5G 能帶給產業新的機會。