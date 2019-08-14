

◆盤勢分析

1. 美國貿易代表署 (USTR) 宣布，原訂 9 月 1 日起對 3000 億美元中輸美的關稅清單中已經修改，其中手機、筆電等產品延遲至 12 月 15 日再課以關稅，受此消息激勵美股出現大漲，四大指數漲跌幅介於 1.44% 至 2.95%，其中以費半指數漲幅最大。

2. 量價及技術面：

(1) 量能：成交量縮小在 1,200 億之下，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

(2) 均線：下檔支撐為 10,200 點附近，上檔壓力約為 10,600 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口閉合，區間震盪格局。

(4) 觀盤指標股：2330 台積電守穩季線並轉強。

3. 櫃買指數下跌 0.91%，收在 136.36 點。短線支撐為 132 點附近，壓力為 140 點附近。

4. 觀盤重點：由於昨晚美國 USTR 對新一輪 3000 億美元的關稅部分產品延後課稅，今日台股早盤受此利多應會連動上漲，其中以蘋概及 NB 相關族群受惠最大，盤中須觀察成交量是否能有效放大，由於近期盤勢還是會受貿易戰後續相關消息影響，上下波動會加劇，建議投資人短線上操作切勿過度追高殺低，預期短線上將在 10,200-10,600 區間築底機會較大，選股方向可留意 IC 設計、5G、TWS、資產營建、內需、運動。

5.2317 鴻海昨（13）日公告，上半年淨利 368.79 億元，年增 10.8%，換算每天賺進逾 2 億元，每股純益為 2.66 元。第 2 季為電子產品新舊交替空窗期，鴻海財報顯示，當季淨利 170.54 億元，季減 14%，但年增 21.8%，單季每股純益 1.23 元，優於去年同期，是 2018 年現金減資以來同期高檔，但關鍵指標三率（毛利率、營益率、淨利率）呈現三降，且毛利率、營益率是金融海嘯以來低檔。

6. 因應美中貿易戰，2382 廣達、2324 仁寶、3231 緯創、2356 英業達等四大代工廠已準備好短期因應措施，將全面從改從台灣出貨，增加的成本由客戶負擔；若關稅上升至 25%，長期將遷移部分產能至東南亞。

7.2330 台積電昨（13）日舉行董事會，核准第 2 季每股將配息 2.5 元，訂於 12 月 19 日除息、明年 1 月 16 日發放股息。台積電經營團隊稍早透露，股東明年每股配息仍可領到 10 元。

8. 自行車龍頭 9921 巨大昨（13）日公告第 2 季暨上半年財報，第 2 季單季稅後純益約 10.38 億元，年增率達 26.9%，每股稅後純益（EPS）為 2.77 元，創下單季新高紀錄。

