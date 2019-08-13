兩大壓力罩頂 法人示警慎防陸股短線壓力

MSCI 季度權重調整，陸股兩大指數同步調升，可望吸引資金挹注，但法人提醒，目前美中貿易戰情勢尚未緩解、人民幣貶值壓力仍大，兩大壓力鍋罩頂下，陸股短線壓力不小。

美中貿易摩擦持續對峙，美國總統川普暗示，9 月在美舉行的會談恐取消，美中貿易戰不確定性引發美股、陸股走跌，瑞銀認為，美中雙方到明年美國總統大選前和談機率渺茫，中國明年 GDP 恐難保 6，人民幣兌美元匯價恐進一步下探至 7.2 元。

保德信投信指出，美中貿易戰升溫勢將不利美中經濟成長，若衝突進一步擴大恐衝擊資產性風險，市場短期將因全球經濟前景不確定而承壓。

儘管陸股因貿易戰不確定性承壓，但保德信投信也認為，MSCI 將在 8 月底展開第二階段擴增 A 股計劃，A 股納入因子比重由 10% 提升至 15%，藉由外資持股挹注 A 股資金活水，抵銷人民幣匯率貶值壓力。

保德信中國品牌基金經理人許智洋分析，MSCI 第二階段擴增 A 股計畫，市場預估可望挹注 A 股約 1600 億人民幣資金，而從 MSCI 入選個股來看，資金主要流入金融、消費等龍頭產業為主。

安本標準兩岸價值基金經理人彭炫通指出，全球製造業 PMI 下滑，景氣轉弱態勢明顯，但服務業 PMI 卻依舊持穩，包括中國等多數國家 PMI 指數仍在榮枯線之上，在中國積極尋求經濟轉型時期，相對看好食品餐飲、旅遊業、金融保險、奢侈品、醫療健康等與民生消費相關類股。