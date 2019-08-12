8月投資氣象陸股迎二契機 內需產業布局契機浮現

國泰證今 (12) 日發布 8 月全球商品和各主要市場投資氣象觀點，由於短線避險情緒增溫，「正向」看好美元、黃金表現，隨著寬鬆政策逐步發酵，中國股市、新興亞洲和新興歐洲等，有較佳上漲潛力，尤其陸股下半年迎來內需逐步復甦和科創板上市熱潮，建議投資人可留意中長線布局時機。

國泰證分析，中國上半年經濟成長率自 6.4% 回落至 6.2%，第二季更創下 1992 年以來最差表現，在美中貿易戰籠罩下，結果符合市場預期，也落在中國官方所設定的 6-6.5% 的增長區間，短線來看，疲弱的經濟恐抑制中國股市，但反而浮現中長線布局時機。

國泰證認為，美國總統川普在明年大選壓力下，將進一步權衡貿易戰導致的美國企業獲利下滑和物價上漲反效果，因此，未來的發展無須過於悲觀看待。

不過，由於貿易談判未有明確進展，將迫使中國將經濟動能導向內需消費，投資人可更關注在內需消費和政策扶植等兩大方向，例如汽車、生技製藥、白酒、乳業和食品等必需消費品以及 5G 通訊相關產業鏈等。

整體而言，國泰證指出，美國聯準會重啟降息將促使資金回流新興市場，中國股市本益比偏低也成為吸金最大優勢，另外，7 月下旬中國科創板正式交易，未來科技板塊在中國市場地位將水漲船高，勢必引發另一波投資熱潮。