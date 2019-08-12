日韓衝突持續 韓國擬放棄國家退休基金對日企的投資

在日韓因戰時衍生的賠償，轉變為經濟緊張議題之後，韓國國營的退休基金正在審查，是否撤回逾 10 億美元在「具相關罪責」日本企業上的投資。

韓國國家退休基金服務公司 (NPS) 已經開始評估，是否放棄對多達 75 家公司的投資，這些投資至 2018 年底總計約 11 億美元，其中包括三菱重工、松下、東芝和豐田汽車。

「我們正採用新的投資指南，並審查是否應將戰爭期間日本具有相關罪刑的企業排除在名單之外。」NPS 主席 Kim Sung-joo 告訴英國金融時報。

到目前為止，三菱重工、東芝及豐田拒絕對韓國的調查發表評論。松下也未回應評論請求。

韓國國家退休基金服務公司是全球第三大的主權退休基金，管理資產超過 5800 億美元。

所謂有相關罪刑的公司被定義為，為日本在二戰期間提供軍事用品和勞動力的企業。

此審查動作無疑讓兩國之間的關係來到十年來的最低點

長期以來，韓國人一直對 1910 至 1945 年間日本的統治有諸多埋怨，特別是針對徵用工的待遇以及慰安婦奴役等議題。

最近的爭議源自於韓國法院針對日本企業需對韓國戰時徵用工賠償的相關裁決。

日本當局表示，此項賠償已根據 1965 年制訂的條約解決，當時日本向韓國政府支付了 5 億美元的援助及貸款。

在韓國法院作出裁決之後，安倍政府針對向韓國出口的高科技原料加強了審查。此舉對韓國的經濟造成了嚴重的傷害。

韓國當局將日本此舉視做報復行為。也引起了雙方國內的激烈反彈。韓國立法委員李光洙起草了一響法案，禁止退休基金投資與二戰相關的日本企業。

Kim 表示，韓國總統文在寅因過去沒有針對基金審查，應受譴責。他補充說，「該筆基金的日本投資問題早已醞釀多年」，而近期的種種事件及爭議「促使我們更加徹底的審視這個問題」。