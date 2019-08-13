全球瘋避險！陸10年期公債殖利率創2016年低

鉅亨網編譯陳世傑 2019年8月13號17點20分

全球經濟放緩及美中貿易爭端惡化，各國公債快速反彈，與債券反向連動的殖利率，紛紛淪入低利率甚至負利率，連 10 年期中國公債殖利率都跌到近 3.021%，創下 2006 年 11 月以來新低。

10 年期陸債殖利率自四月起走跌，周二最低來一 3.021%。(來源：Investing.com)

4 月以來陸債殖利率下跌 41 個基點

今年 4 月以來，美中貿易戰升級抑制了陸股表現，上證指數從高點 3288 點一路跌到今年最低點 2790 點，跌幅達 15%；同一期間，中國債券反向彈升，10 年期中國公債殖利率則從 3.435% 跌到目前的 3.021% 左右，跌幅約 41 個基點。

全球貿易衝突加劇、香港「反送中」事件愈演愈烈，以及阿根廷爆發政治危機下，10 年期美債殖利率暴跌至 1.625%，接近歷史低點，中國債券隨著美國債券反彈。

美債殖利率遽跌至 1.634%，向歷史新點靠攏。(來源：Investing.com)

周一中國公布七月新增貸款大幅下滑，顯示投資需求疲軟，在美中貿易戰壓力下，中國經濟處下行壓力加重，代表貨幣供需的 M2 和社融增速雙雙放緩，銀行惜貸情緒上升、企業融資需求走弱。

招商銀行分析師表示，殖利率下降，可能是因為美國公債反彈和令人失望的信貸數據，倘若中國中期信貸便利 (Medium-term Lending Facility；MLF) 不下調利率的話，預期殖利率再下降的空間有限。

外資持有中國債券規模突破 2 兆美元

周二 10 年期中國公債殖利率跌到 3.01%，但就如同目前高達 16 兆美元的負利率債券一樣，使得債券回報相當突出。截至 2019 年七月底，外國投資者已連續八個月增持中國債券，累計規模正式突破 2 兆美元。

不過，法國興業銀行提醒，目前中國債券的潛在風還包括人民幣的跌勢，跌破 7 重點關卡後，以人民幣計價的債券資產對海外資投者的吸引力降低，並預期美中貿易戰不斷升級下，下看人民幣兌美元將來到 7.7。