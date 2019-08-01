三星正式發表Galaxy Tab S6 平板 配有全新S pen 及雙鏡頭

三星週三正式發布 Galaxy Tab S6，這是一款配備 10.5 英寸 Super AMOLED 螢幕的新型平板電腦，並搭載雙鏡頭、螢幕指紋掃描、具有升級新功能的 S Pen 手寫筆，以及用於收納的後槽。

趕在 Galaxy Note 10 手機預期發布日的前一周發布，Galaxy Tab S6 被標榜為創意專業人士的平板電腦。該設備的首次推出包括 Coco Capitan 參與的影片，Coco Capitan 是一位與 Hypebeast 合作使用平板電腦的藝術家。

Galaxy Tab S6 將具有大地灰，天空藍和玫瑰粉等顏色，預計 8 月下旬在市場上推出。 128GB 型號的起價為 649 美元，256GB 型號的起價則為 729 美元。

處理器及螢幕規格

新型號採用大型 10.5 英寸 WQXGA（2560x1600）螢幕，尺寸與 Apple iPad Air 相同，但解析度更高。

該平板的重量為 420 克（14.8 盎司），厚度為 5.7 毫米，採用 7 奈米 64 位元的八核心處理器，即高通 (QCOM-US) Snapdragon 。基於工作量和電力需求採用 2.8GHz，2.4Ghz 和 1.7GHz 內核。

雖然 Snapdragon 855 在 Geekbench 等基準測試中是用於 Android 設備的最佳處理器，單核跑分達 3200 至 3400，多核測試為 10400 至 10800，然而仍落後於蘋果頂級 A 系列晶片。

iPad Air 中使用的 A12 Bionic 在單核測試結果約 4800，在多核上為 11200 分，而 iPad Pro 中使用的 A12X 在單核測試結果約為 5000，在多核測試中則為 17900 分。

兩種容量機型

Galaxy Tab S6 提供兩種容量機型，128 GB 型號的內存容量為 6 GB，而 256 GB 的型號則配備 8 GB 內存。

但兩者都可透過 microSD 擴展升級至高達 1 TB 的容量。連接項目包括支援 MIMO 的雙頻 Wi-Fi，Wi-Fi Direct 和支援藍牙 5.0，而電池容量則為 7.040mAh。

相機方面，正面為一個傳統的 800 萬像素鏡頭，背部為雙主鏡頭，包括一個 1300 萬像素鏡頭的和一個 123 度的 500 萬像素超廣角鏡頭。

搭載神經網處理元件可用於為圖像添加效果，平板電腦還能夠以 30fps 遊戲顯示幀數錄製 4K 視訊，並以 30fps 遊戲顯示幀數再次播放 8K 視訊。

此版本的一個關鍵變化是增強後的 S Pen，其中包括藍牙低功耗遙控功能，包括 S Pen Air 動作，可以透過 S Pen 執行的手勢系統，藉此對平板下達指令而不與其接觸。

S Pen 在充電十分鐘後還具有十小時的電池壽命，並以磁存方式，置放在設備背面的小凹槽中。

三星還將螢幕上的指紋掃描儀添加到了 Galaxy Tab S6 中，但使用者仍可以使用前置螢幕進行人臉識別。