OLED新款筆電百家爭鳴！你準備好怎麼選購了嗎?

OLED 是在顯示器上蓄勢待發的新科技，當消費者考慮購買筆記型電腦並可望在色彩呈現上有所升級時，在 OLED 顯示裝置百家爭鳴的黃金年代，勢必要面對棘手的決定。

有機發光二極體 (Organic Light-Emitting Diode，OLED) 又稱有機電激發光顯示（Organic Electroluminescence Display，OELD）、有機發光半導體，OLED 技術最早於 1950 年代和 1960 年代由法國和美國開始研究，之後由美國柯達及英國劍橋大學加以演進。

索尼、三星和 LG 等公司於 21 世紀開始量產，與 LCD 顯示器為不同類型的產品。OLED 具有自發光性、廣視角、高對比、低耗電、高反應速率、全彩化及製程簡單等優點，然而相對的在大面板價格、技術選擇性、壽命、解析度、色彩還原方面較無法與 LCD 匹敵，OLED 可分單色、多彩及全彩等種類，而其中以全彩製作技術最為困難，有機發光二極體顯示器依驅動方式的不同又可分為被動式 (Passive Matrix，PMOLED) 與主動式 (Active Matrix，AMOLED)。

OLED 電視 (圖片: AFP)

OLED 厲害在哪?

由於 OLED 通過有機化合物而不是各種材料的層次來產生原色，因此顏色具有更緊密的光譜回應。 原色可以達到更高的飽和度，這意味著它可以更容易地產生更多的顏色，並使用較少的層次，也意味著更輕薄的螢幕。

因為 OLED 像素可以完全關閉，它可以產生完美的黑色，黑色旁邊的發光像素若減少光線，會使黑色看起來更亮，也意味著更高的對比度。

搭配背光，並關閉部分 LED 區域，以便獲得更好的黑色和控制光線流失 -，這是一種稱為局部調光的技術。

改變背光也會增加更改像素亮度所需的時間，並排像素的亮度差異越大，所需的時間就越長。

這種延遲，一般稱為「回應時間」，對於遊戲很重要，像素狀態需要盡可能快地改變，以防止在不需要它地方發生模糊效果。

OLED 的回應時間與現有技術相當接近，儘管它仍然受到動畫回應時間模糊效果的影響。

但 OLED 筆記型電腦面臨的一些缺點，是電視或手機沒有的

由於它可以單獨控制像素亮度值，因此對於混合內容，OLED 整體上比 LCD 更節能。但對於大多數白色屏幕，例如在白背景的文件中工作時，將所有這些 OLED 像素激活到相當的亮度需要更多功率

好的顯示器在工廠校準時具有可選擇的色彩文件。 Microsoft 顯示器不需要自定義色彩文件，大多數最終都使用 Generic PnP 文件，但不一定適用於 OLED。所以無論螢幕有多精確，默認的配置文件會不知道如何最佳地映射出更廣泛的顏色範圍或如何不掃平黑暗陰影中的所有細節

雖然 OLED 具有快速回應時間，但螢幕只有 4K，因此會碰到固定的 60Hz 更新率限制，這會影響使用者玩遊戲的品質。

最後是 HDR 的燒屏問題，燒屏是用來描述螢幕面板的某個部位發生永久性的變色，表現形式可能是文字、圖像輪廓、色彩減弱，或者其他可感知的螢幕圖案和色塊。

燒屏的發生最早要追溯到老舊的 CRT 顯示器，依靠發光產生圖像的螢光體化合物，其亮度隨螢幕使用時間而減弱。燒屏並不是 OLED 螢幕的專利，LCD 屏也可能出現同樣的問題，但由於螢幕結構方式的差異，LCD 屏發生燒屏的機率要低得多。

燒屏問題在早年的三星 OLED 螢幕上也存在，但是隨著三星 amoled 螢幕技術的精進，「燒屏」這個詞已經好久沒有回歸大眾視野。

通常，OLED 設備會增加 150 美元至 300 美元的價格，具體取決於下台選擇。例如，Razer Blade 僅為其 4K 選項提供 OLED 觸碰螢幕，售價 300 美元，其下方配置為 1080p 240Hz 顯示屏。但是，HP Spectre x360 15 可以配置普通的 4K 觸碰螢幕。因此，OLED 升級僅為 150 美元。

OLED 明亮的顏色和深黑色的呈現都相當吸引人，如果你想要豐富的色彩和對比度，那麼如果能負擔得起它就是明智的選擇。以下將介紹三台配備 OLED 的筆記型電腦，Alienware m15、Razer Blade Advanced 和 HP Spectre x360 15。

Alienware m15

Alienware m15(圖片: Dell 官網)

Alienware m15 是行動遊戲的配備。為輕薄 15 吋的遊戲專用筆記型電腦，厚度僅 17.9 公釐，重量 4.78 磅。FHD 240Hz 顯示器面板可提供快速且順暢的遊戲體驗，並採用 Eyesafe 顯示器技術減少有害藍光輻射，畫面不失真。

除了優異的效能與便攜性，m15 還配備 60 mAh 的電池。

ALIENWARE m15 採用第 8 代 Intel Core i7 處理器和最高至 NVIDIA GeForce GTX 1060 顯卡，以及最高搭載 32GB（雙 16GB）的記憶體，與最高 512GB PCIe (雙 256GB) 固態硬碟，讓使用者有更佳的電競體驗。

HP(HPQ-US) Spectre x360 15

HP Spectre x360 15(圖片: HP 官網)

惠普螢幕性能的一些差異 ， 源於防眩光塗層。 螢幕在白色上也有一個可見的抖動出現在其他型號上，但在這個型號上更加明顯。

HP Spectre x360 15 內建 Intel 第七代 Core i 系列處理器，最高可支援 16GB 記憶體，據 14 吋 2K 解析度（WQHD 2560 x 1440）螢幕， 鉸鏈式螢幕轉軸，可 360 度翻轉。

電池續航力達 15.5 個小時，具備 1 小時可充電至 80% 電量的快充能力，並內建指紋辨識器。

而它具有一項缺陷，發生在睡眠時。螢幕會變暗，將其恢復的唯一方法是強硬關機 (透過按住電源按鈕）並重新啟動。

Razer Blade Advanced

Razer Blade Advanced(圖片: Razer 官網)

Razer Blade Advanced 與 Alienware m15 一樣皆是用於競或遊戲使用者的筆記型電腦。Blade 另配備了觸碰式的 OLED 顯示屏，這對於遊戲系統來說是新鮮的。 雖然它的亮度比其他筆記型電腦高。

所有機型皆搭載最新第 9 代 Intel® Core 處理器與 NVIDIA® GeForce RTX 顯示卡。入門機型配備最高達 144Hz 的 Full HD 顯示器，進階機型則是搭配最高達 240Hz 的 Full HD 面板或 4K 觸控螢幕，電池為 80MAh，續航力僅 5 小時左右。

以上三台筆記型電腦的售價分別為新台幣 64,899 元、45,000、60,000。相較於其他兩款講求高規格的電競遊戲專用設備，HP Spectre x360 15 較為平易近人。

不可否認的，使用 OLED 顯示器的筆記型電腦身價自然有所提升。如果你想要升級自己的電腦，又有多餘的預算，不妨試試 OLED 能帶給你的色彩體驗。