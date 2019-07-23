LG Display斥資26億美元擴大OLED面板產能

據報導，蘋果的顯示器供應商 LG Display 在週二 (23 日) 宣布，將投資 3 兆韓元 (26 億美元) 於南韓的 OLED 工廠，以擴大該公司高階面板的產能。

自 2015 年以來，這家南韓面板大廠已在首爾北部坡州市的 OLED 工廠投入 4.6 兆韓元，據該公司最新的投資計劃，該公司在 2023 年上半年 65 英寸以上面板的月產量可望提升至 45,000 片。

受到來自中國面板製造商的競爭壓力，傳統的液晶面板 LCD 市場持續陷入需求下滑和供應過剩的困境，LG Display 則積極轉型，要將重心從 LCD 轉向新一代的 OLED，以在 OLED 電視和智慧型手機市場中獲得更多的市占率。

該公司在去年出貨了 290 萬個大型 OLED 面板，佔該公司總銷售額的 20% 以上，五年內首次出現盈餘。在今年，LG Display 預期 OLED 面板的銷售比例將超過 30%，OLED 面板產能也可望成長至 380 萬片，並在 2021 年超過 1000 萬片。未來 OLED 產品線也預期更加豐富，包含 55 吋、65 吋、77 吋至 88 吋。

無論是在市場佔有率還是銷售量上，OLED 市場似乎正在擴張。根據 IHS Markit 的數據顯示，2017 年全球 OLED 出貨量成長 12% 達到 4.64 億個，產值達 252 億美元，年增 63.6%，遠超過產業平均。市場預期，2020 年 OLED 出貨量可望達到 9.22 億片，占面板出貨量約 23%。

此外，整體 OLED 占面板出貨比重也逐年提高。數據顯示，OLED 電視的比例將從 2018 年的 5.7% 上升到 2023 年的 10.4%。