〈LG投資OLED〉加碼投資3兆韓元擴產 謝勤益：目前OLED市場供需健康

外媒報導，南韓顯示器供應商 LG Display 宣布，將投資 3 兆韓元 (約 26 億美元) 擴大 OLED 高階面板的產能，IHS Markit 顯示部門研究總經理謝勤益表示，LG 這次的投資預計後年才會開始量產，不至於對產能造成影響，目前 OLED 市場供需仍健康，短期內應該不會有供過於求的問題。

面對 LG 加碼 OLED 面板產能，市場擔憂可能造成 OLED 產業供過於求，謝勤益表示，目前 OLED 面板市場供需健康，惟下半年 LG 先前在中國廣州投資的 8.5 代 OLED 產能，將在本季或第 4 季開始放量，供給面將顯著提升，不過需求是否跟上，仍待觀察。

目前，全球各大廠推出大尺寸 OLED 面板，主要瞄準電視商機，根據 IHS Markit 統計，去年採用 OLED 電視面板的比例為 5.7%，預估到 2023 年有望成長 4.7 個百分點到 10.4%，而目前全球主要大尺寸 OLED 面板供應商是 LG Display，中小尺寸 OLED 面板市場則以三星市占最高。

謝勤益進一步表示，受傳統 LCD 面板價格跌價，加上供過於求狀況遲遲未解，大廠紛紛轉往 OLED、mini LED 等更新技術布局，其中以韓廠今年動作最大，除 LG Display 這次宣布加碼投資，先前三星也宣布有意在 7 月將旗下 LCD 面板產線轉為生產 OLED 面板產線，但兩者瞄準產品不同，LG 瞄準 OLED 電視，三星則是 QD-OLED 電視。

據悉，LG 加碼投資 OLED，主要就是受到來自中國面板製造商的競爭壓力，傳統液晶面板 LCD 市場持續陷入需求下滑和供過於求的困境，因此將重心從 LCD 轉向新一代的 OLED，以取得更多市占。

根據 IHS Markit 數據顯示，2017 年全球 OLED 出貨量達 4.64 億片，產值達 252 億美元，市場預期，2020 年將可望達到 9.22 億片，占整體面板出貨量的 23%。