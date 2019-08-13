【保德信投信】降息利多加持 印債漲勢可期

本周三紐西蘭、印度與泰國央行同步宣布降息，紐西蘭一口氣降息兩碼，將利息調降至歷史新低；同時印度央行也將下調 35 個基點至 5.40%，為今年以來第四度降息；泰國央行也宣布下調一碼利率至 1.5%。保德信投信認為，全球主要央行相繼加緊降息步伐，使得全球主要公債殖利率走低，預期市場資金將會湧往較高收益債券流入，印度債市漲勢可期。

保德信印度機會債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人張世東表示，今年以來印度央行在分別於 2 月、4 月、6 月降息一碼，本月 7 日印度央行出呼籲料調降 35 機點，使得印度公債殖利率大漲，印度盧比也出現升值。張世東認為，全球央行定調寬鬆貨幣政策，特別有利於新興市場當地債券表現，尤其是印度在經濟與政治環境表現最為穩定。目前全球公債殖利率在低檔水準，市場負利率債券券種佔整體債券比重彈升至 26%，預期市場資金將會湧往較高收益債券市場流入。(資料來源：彭博，2019/08)

近來印度經濟數據不斷讓市場驚艷，7 月份印度製造業採購經理人指數上升至 52.5 點，為新興市場最佳表現，根據 IHS Markit 經濟學家分析，印度製造業上升主要係來自於廠商反映需求、訂單增加及政策利多所推助。由於印度優異基本面，市場資金大幅擁入印度債市。根據彭博資料統計，本月初至 5 日市場資金流入印度債券市場 1196.1 億美元，擁有高收益與體質佳之印度債市備受市場青睞。(資料來源：彭博，2019/08)

此外，隨著美中貿易戰越拖越長，川普又無預警宣布將於 9 月 1 日起課徵 10% 關稅。根據印度商務部報告顯示，印度將有 350 種產品可以替代中國受關稅影響之產品，如柴油、 X 射線管、部分化學品的 151 種產品已受到美國核准輸入，故印度製造競爭優勢更是與日俱增。目前印度也是唯一在貿易戰期間，佔全球市佔率出口成長的國家，其出口市佔率由 2017 年 Q4 的 1.58%，成長至 2019 年 Q1 的 1.71%，顯見印度是貿易戰下受惠國家。張世東看好印度經濟改革與貿易戰受惠題材，資金與政策預期效應將會持續支撐印度債市表現，預期外資將貨持續湧入印度債市，掌握印度債券收益黃金期。(資料來源：彭博，2019/08)

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