【富蘭克林】靠攏防禦題材 留意美優質成長股低接機會

央行政策動向及美中貿易情勢主導金融市場表現，七月利率會議聯準會鷹式降息、主席鮑爾表示此次降息並非降息週期的開始，美國總統川普不滿美中最新一輪貿易談判無實質進展，威脅自九月起對中國剩餘 3,000 億美元進口商品加徵 10% 關稅，中方表示若美國付諸行動將進行反制，且中國相關企業已暫停新的農產品採購，避險情緒升溫拖累美股下跌。富蘭克林證券投顧表示，美中貿易衝突升溫增添美股回檔壓力，短線上市場信心不穩下股市將反覆震盪測底，所幸與去年及今年五月初時不同的是，目前聯準會將貿易情勢視為貨幣政策的重要考量點之一，必要時將再採取降息行動以緩和景氣放緩壓力，有助提供股市下檔支撐，考量不確定性升溫，現階段美股投資建議先靠攏防禦型的公用事業產業基金，並留意美股評價面適度修正後，留意利空測試下美股基金分批低接機會或以定期定額介入。

富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人約翰．柯利表示，過去一年多主導新聞頭條的貿易議題大多未對美國公用事業類股產生負面影響，且歷史經驗顯示公用事業類股因具防禦特性且配息穩定，於經濟成長放緩環境表現可望優於大盤，加上聯準會採取預防性降息且保留政策彈性，預期宏觀經濟因素可望持續推動公用事業類股表現。富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金) 為台灣核備境外基金中，唯一一檔專注於投資公用事業產業的境外基金(註 1)，佈局以美國受管制公用事業公司為主，這類型公司因受政府管制，獲利能力較為穩健，股利配發也具備較高的穩定性。

富蘭克林證券投顧表示，分析新一輪貿易清單，消費及科技產品將受較大衝擊，科技產品中又以供應鏈來自中國比重較高或中國營收佔比較高的硬體及半導體公司受影響程度較大，富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾表示，貿易紛爭是目前市場最大的不確定因素，我們謹慎地觀察情勢發展，並評估個股的潛在曝險，富蘭克林坦伯頓美國機會基金雖側重科技類股配置，但以軟體服務股為主，相較指數減碼硬體股，軟體股除了較不受貿易戰直接影響，且訂閱式的商業模式使軟體公司的經常性收入比重增加，也因此軟體股營收對經濟的敏感度較過去為低，除此之外，美國機會基金還囊括醫療、工業、通訊服務類股配置，持股多元且可參與人工智慧、雲端運算、電子商務、網路、醫療創新等投資題材。葛蘭．包爾看好企業數位轉型趨勢下的投資商機，即使在經濟放緩的環境下，企業因需要利用數據及科技來推動業務發展，數位轉型的支出將較具韌性。身為主動投資者，基金持續監控市場風險，同時將投資重點放在能夠受惠於數年結構成長趨勢且能利用創新來維持競爭優勢的公司。

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