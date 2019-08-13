【馮冠華專欄】估計恆指今天下試25300

8 月 13 日 - 今天不作推介

1）上日港股市況總結 ：恆指週一反覆下跌，指數早段曾上升約 130 點，高見 26069 點，但最終以全日低位 25825 點收盤，倒跌 115 點收場。成交方面，金額按日下跌約 14% 至 588 億。港股通南下總成交額則下跌約 13% 至 66 億，流向仍是淨流入，金額約 23 億。滬深股通北上也維持淨流入，金額約人民幣 22 億。藍籌 9 升 4 跌 37 持平。



板塊方面，中資券商及內銀股表現較好。做空方面，佔大市成交上升至約 17.4%。牛熊證街貨最新比例為 51:49，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例仍為 81:19。重貨區方面，熊證再大幅下移至 26100-26149，牛證則下移至 25300-25399。恆指期貨夜市收報 25249 點，下跌 311 點，低水 576 點。港股 ADR 下跌 385 點，相等於恆指 25439 點。

簡評：上證昨天以全日高位收市，但港股整天也未見受惠。在競價市段時，香港機場更宣布取消今天所有未飛航班 （令市場擔心再有大型警民衝突，與及機場停運帶來的多項損失），再加上港澳辦記者會揚言香港示威已出現恐怖主義苗頭，恆指結果以全日最低位收市，恆指期貨夜市更呈大低水。



另外，港股收盤後公佈的中國 7 月金融數據，也較預期為差（見點 2），昨天表現較好的中資金融股，又或被打回原形。消息面上可謂一面倒負面，再看牛熊最新的街貨分佈，陰謀論下，恆指是有誘因下試 25300-25399 這區域，易跌難升這格局也不變。

由於估計恆指今天仍會受壓，實不宜勉強作推介。點 4 中提及的 3 間公司，包括網龍（777）、丘鈦科技（1478）及冠捷科技（903）均有正面消息支持，或許會是今天少數能逆市做好的一群。

2）中國人民銀行在本港盤後公布，中國 7 月社會融資規模增量 10,100 億，預期 16,250 億，前值 22,629 億。中國 7 月新增人民幣貸款 10,600 億，預期 12,750 億，前值 16,636 億元。（經濟日報）

3）美股上週五市況總結：美股三大指數下跌，當中道指下跌 390 點或 1.48%；標指和納指則分別下跌 1.22% 及 1.2%。十年期債息下跌至 1.64%，美滙指數最新報 97.38，紐約期油最新報 54.74 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：網龍（777）預期，截至 6 月底止，中期盈利按年大幅增加，去年同期盈利 2.01 億元人民幣。該公司稱，盈利大增，主要由於整體業務表現顯著改善。

丘鈦科技（1478）主席何寧寧表示，受惠手機採用鏡頭數量增加，公司擬上調今年攝像頭模組的銷量目標，由增長 30% 升至 50%。何寧寧指出，華為事件影響可控，因為華為本身競爭力強，美國制裁未導致太大銷量損失，而手機鏡頭市場呈增長趨勢。財務總監范富強補充，華為未有撤銷訂單，丘鈦亦積極推動客戶組合平衡，目前 5 大客戶依次為 Vivo、華為、OPPO、小米、華勤。

冠捷科技（903）公布，要約人華電提出以通過計劃安排方式將冠捷私有化，每股現金註銷價 3.86 元，並將不會增加。每股註銷價較停牌前收市價 2.73 元，溢價約 41.39%，亦較去年底每股資產淨值約 5.07 元，折價約 23.94%。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/