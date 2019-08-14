【馮冠華專欄】貿戰降温，超賣反彈，策略上不宜過度進取

8 月 14 日推介 - 創科（669）

1）上日港股市況總結：恆指週二再低走，指數最終以接近全日低位的 25281 點收盤 ，下跌 543 點。（最低見 25271 點）成交方面，金額按日上升約 43% 至 843 億。港股通南下總成交額則上升約 24% 至 82 億，流向仍是淨流入，金額約 24 億。滬深股通北上轉為淨流出，金額約人民幣 24 億。藍籌只有舜宇光學（2382）報升，其餘 49 隻均下跌。



板塊方面，黃金及貴金屬股表現較好。做空方面，佔大市成交稍回至約 17.0%。牛熊證街貨最新比例為 55:45，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例仍為 73:27。重貨區方面，熊證維持在 26100-26149，牛證則下移並有兩個，分別為 25200-25249 及 25000-25049。恆指期貨夜市收報 25617 點，上升 406 點，高水 336 點。港股 ADR 上升 319 點，相等於恆指 25601 點。

簡評：昨天恆指五百多點的下瀉，主因應是香港機場的社會運動和週一美股的大幅下挫。恰巧地，跌幅又剛好把昨天的牛證重貨區收回，牛熊街貨陰謀論又一次顯神功。市場氣氛看似糟透，但晚上卻傳來貿戰降溫消息（見點 2），川普又再上演四川國技（變面），這不難明白的，因近日美股明顯轉弱了。



值得注意的，下週一是華為 90 天寛限期的死缐，總統先生會不會又來一個逆轉？要追求美股三大指數再創新高，為何不可？另外，留意人民幣走勢，離岸價回升近 7 算；筆者覺得這個指標，是在過去一年最準確的貿戰寒暑表也。

中美貿易戰降溫，但香港的自身問題仍然復雜，昨晚機場亦發生多個不愉快事件；所以，超賣的港股雖有條件反彈，亦不會是否極泰來，策略上絕不宜過度進取。出口股、人民幣敏感股、手機設備及 5G 相關股會是短多的對象。創科（669）、南航（1055）、舜宇（2382）及鐵塔（788）均可考慮。另外，市場今天的焦點應會落在騰訊的業績上。

2）新華社報道，8 月 13 日晚，中共中央政治局委員，國務院副總理，中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤，財政部長姆努欽通話。中方就美方擬於 9 月 1 日對中國輸美商品加徵關稅問題進行了嚴正交涉。雙方約定在未來兩週內再次通話。商務部部長鐘山，中國人民銀行行長易綱，國家發改委副主任寧吉喆等參加通話。

同一時間，美國貿易代表萊特希澤宣布，原定 9 月 1 日對包括手機和電腦等消費品在內的中國進口商品，加徵 10％額外關稅措施，將推遲到 12 月 15 日執行。押後加徵 10% 關稅的中國進口貨，包括手機、手提電腦、電玩主機、電腦屏幕，還有若干玩具、鞋履和服裝，直至 12 月 15 日。另有部分貨品基於健康、安全、國家安全等原因，將可獲豁免。（經濟日報）

3）美股上週五市況總結：美股三大指數上升，當中道指上升 373 點或 1.44%，標指和納指則分別下上升 1.48% 及 1.95%。十年期債息反彈至 1.702%，美滙指數最新報 97.83，紐約期油最新報 56.59 美元。

4）個股訊息 （信報、經濟日報及明報）：昨天《澳門日報》報道，澳門博監局傳已在 8 月開始，禁止博彩中介人以澳門貴賓廳作為境外博彩結算的基地，目的是為配合國際反洗黑錢工作，受消息拖累，濠賭股昨天普遍沽壓大。

平安好醫生（1833）昨天在上海與 29 家公司簽約提供私家醫生服務，包括中國移動、北京汽車、中信銀行、惠氏營養品、光大銀行、民生保險、珠江人壽、北大方正人壽等企業，涵蓋銀行、保險、汽車、通信、母嬰等多個行業，合同金額共計達 3 億元人民幣。

舜宇光學科技（2382）公布，截至 6 月底止，中期盈利 14.31 億元（人民幣，下同），按年增長 21.31%，每股盈利 130.79 分，不派中期息。

萬洲國際（288）公布，截至 6 月底止，中期生物公允價值調整前盈利 4.63 億元（美元，下同），按年下跌 16.88%，每股盈利 3.15 仙，派中期息 5 港仙。

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