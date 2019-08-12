〈香港反送中惡化〉資本市場、財富管理出現2大異象 台金融業要警覺也要搶商機

香港反送中運動升溫，外界擔憂香港金融中心地位動搖，市場人士觀察到兩大現象，一是資本市場，中國本土資金流入買港股後再出售套利，造成流入香港的資金增加，但是港股卻跌跌不休；另一個現象是銀行財富管理市場，富豪資產已有移動現象，港幣庫存不斷短少，流動性轉差。但也正因如此，除了持續關注曝險，台灣財富管理是否能趁勢搶分一杯羹，各銀行要各憑本事。

香港反送中的示威活動，從全港大罷工，近期香港警方的鎮壓更是不斷升級，金融時報與美聯社等外國媒體評論指出，若香港喪失自由度，或北京採取任何軍事干預行動，將動搖香港做為國際金融中心的地位。

香港抗爭事件的惡化，不僅僅是政治事件，由於政經難以切割，對中國來說的金融市場操作，香港一定是重要基地，因為它是中國推展人民幣國際化的起點根據地，不僅拆借，不論股匯相關商品操作，一定以香港市場為重點，且直到現在，香港仍享有獨立於中國以外的關稅地位，也未被美國列於徵加關稅的地區，但隨著反送中案越演越烈，許多學者憂心香港在亞洲頂尖金融中心的地位，恐大不如前，尤其北京當局可能計畫讓香港金融中心的地位，被上海或其他城市取代。

市場人士觀察，外資開始擔心香港未來金融業的地位是否穩固，部分機構已開始轉往新加坡布局，原本赴香港 IPO 的計畫也開始取消。

不但如此，目前有不少中國資金利用滬港通或是深港通模式買港股，之後再拋售套現，造成流入香港資金增加，但是港股卻跌跌不休的詭異現象。

6 月 9 日起反送中遊行後，直到現在，幾乎每周末都有示威抗議活動，一開始港股還沒反應，6 月 10 日更不跌反升，來到 27000 點，但隨著衝突一再升高，直到今天收在 25825 點，算算 2 個月港股跌幅達 4.3%，相較同一時間，台股從 10566 點到今天的 10472 點，約跌 0.8%，港股確實跌深。

不只資本市場，香港銀行的財富管理業務，則是出現富豪資產已有移動現象，隨著富豪把港幣資產一步步換成美元挪走，港幣庫存不斷短少，流動性轉差。

此部分也引發外界擔憂，是否影響我國台資銀行在香港據點的營運，金管會今日最新回應，我金融業在香港總曝險破兆元，但目前金融業回報營運皆正常，而外傳香港 8 月 16 日將發動銀行大擠兌，金管會主委顧立雄也表示，在香港的銀行非以消金為主，就算有子行，民眾仍以當地銀行為主，台灣的銀行不是主要目標。

各界之所以緊盯金融業在香港狀況，主要是香港獲利貢獻一直遙遙領先其他海外據點，一旦受到衝擊，對我國金融業獲利也是一大打擊，金管會統計，截至去 (2018) 年底，香港的台資金融業獲利，達等值新台幣 333.2 億元，不僅遙遙領先第 2 名的美國（新台幣 79.2 億元）及第 3 名的中國（新台幣 60.4 億元），且成長率亦大幅領先其他國家，和 2017 年對比，香港分行的獲利年成長 33.2%，美國則衰退 7%，中國大陸則成長 10.8%。

銀行主管表示，以銀行分支機構來說，國銀在香港營運模式主要是參與聯貸案，鮮少對香港當地企業直接放款，所以受反送中衝擊有限，不過，若香港作為國際金融中心的地位受到動搖，影響就非同小可，畢竟，我國金融業曝險規模超過 1 兆元，金管會必須提早因應做好相關準備，比如要求調降對香港曝險額度及比重。

至於若香港金融中心的地位被撼動，我國銀行是否會反而受惠？銀行主管認為，因為新加坡擁有政治穩定性、語言、地域優勢等，加上總值 2.4 兆美元的新加坡資產管理業將受惠最多，相對我國因賦稅法令以及金融商品種類不及新加坡多元等問題，要趁勢一躍而成亞洲金融中心，還有一大段路得走。

不過，我國也不全然毫無機會，銀行主管表示，近期政府已訂定海外資金匯回專法，恰逢此時機點，台灣銀行界也摩拳擦掌搶攻此新商機，透過設立信託專戶，有機會擴大高階投資理財這塊領域，或許可在富豪資產管理上分到一些甜頭。