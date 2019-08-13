盤前財經大事搶先讀2019年8月13日

今日操盤前瞻

美國 7 月通膨率

日本 7 月工具機訂單

股東會：昇華、悠克

法說會：英業達、廣達、神基、欣興、力旺、中磊、中美晶、迅杰、定穎、樺漢、神盾、中信金

除權息：台泥、日月光投控、廣隆、晶睿、盛群、岳豐、廣積、精星等

歐盟可能對台灣、印尼、中國不鏽鋼加徵反傾銷關稅

《彭博社》週一 (12 日) 報導，歐盟可能對台灣、印尼、中國的不鏽鋼出口商加徵反傾銷關稅。四家歐洲不鏽鋼生產商在 6 月 28 日向歐盟提出傾銷審查要求，指控台灣、印度和中國等不鏽鋼出口商涉嫌以不公平價格銷售。閱讀全文...

台灣大重回電信獲利王寶座 7 月 EPS 0.43 元

電信三雄昨 (12) 日公布 7 月營收與自結營運結果，其中台灣大 (3045-TW) 每股純益 0.43 元，贏過中華電 (2412-TW) 的 0.35 元及遠傳 (4904-TW) 的 0.23 元，也是重新拿回電信三雄獲利王寶座，台灣大前 7 個月每股純益 2.72 元，也勝過中華電的 2.53 元及遠傳的 1.58 元。閱讀全文...

〈香港反送中惡化〉Cramer：香港反送中的衝擊比中美貿易戰更大

在香港主要機場取消全數航班進行示威後，CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週一表示，比起中美貿易戰，全球投資者應該更關注香港反送中行動的影響。Cramer 更呼籲「中共不能再必而不談。」閱讀全文...

股息入帳加持 獲利前 5 名壽險金控占 4 席 15 家金控前 7 月賺 2358 億元

15 家上市櫃金控 7 月獲利全數出爐，壽險金控受惠股息入帳，獲利明顯大爆發，累計獲利前 5 名，壽險金控就占 4 席，挹注 15 家金控前 7 月大賺超過 2358 億元，不過比去年同期轉為正成長的挑戰，還是挑戰失敗。閱讀全文...

純網銀併實體銀行顧立雄說 NO 互併則不排除可能性

純網銀是否可以併購實體銀行？金管會主委顧立雄昨 (12) 日表示「不准」，他說，純網銀執照就是規定不能有實體銀行，所以不存在此議題，純網銀若併實體銀行，將違反了純網銀設立的目的，但是若純網銀之間的合併，則不排除此可能性。閱讀全文...