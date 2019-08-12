華新科Q2純益季減36% EPS 3.03元 近5季低點

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (12) 日公告第 2 季財報，稅後純益 14.71 億元，季減 36.3%、年減 66.3%，每股純益 3.03 元；上半年稅後純益 37.79 億元，年減 33.4%，每股純益 7.8 元。

華新科第 2 季營收 78.79 億元，季減 5%、年減 30.8%；毛利率 37.04%，季減 5.66 個百分點、年減 19.63 個百分點；營益率 28.63%，季減 4.36 個百分點、年減 20.26 個百分點；稅後純益 14.71 億元，季減 36.3%、年減 66.3%，每股純益 3.03 元。

華新科上半年營收 161.73 億元，年減 10.3%、毛利率 39.94%，年減 9.03 個百分點、營益率 30.86%，年減 9.69 個百分點、稅後純益 37.79 億元，年減 33.4%，每股純益 7.8 元。

華新科今年以來受到被動元件市況修正影響，上半年營收獲利銳減，公司也採用低稼動率因應，不過，進入第 3 季，基本歐美耶誕節、返校日等帶動電子產品需求，加上下游庫存健康，訂單稍稍回溫。

價格方面，華新科指出，目前僅緩跌，但仍未見止跌訊號，第 4 季又將邁入淡季，還是得觀察本季需求狀況，及各業者稼動率，據了解，華新科目前的稼動率仍不到 6 成。