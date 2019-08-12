【華冠投顧】幸運星-大盤持續漸漸穩，才能漸漸美……《浴火鳳凰》續飆ING

林幸蓉 分析師

焦點個股：8358 金居、2316 楠梓電、8150 南茂、2421 建準、3682 亞太電

【前言】操盤有一定的 TEMPO！不要急躁，因為大盤不會一次噴到外太空的…… 先漸漸穩…… 才能漸漸美…… 大家買股票切記「勿追追追」…… 要逢低布局…… 才能輕鬆的贏在起跑點～～

8/9（五）台灣安全渡過有驚無險的利奇馬颱風，美股週四晚大漲 371 點，週五因川普暗示九月與中國的貿易談判可能有變數使美股週五的四大指數拉回…… 台股今日大盤又開始震盪，開低走高壓尾盤！！壓尾盤的電子權值股有 2330 台積電、2317 鴻海、2474 可成、2382 廣達及金融大軍 2890 永豐金、2885 元大金、2887 台新金、2823 中壽、5880 合庫、2801 彰銀…… 最後一盤共摜壓了 17 點！！大盤下跌 22.13 點，收 10472 點，成交量 1,235 億…… 收黑 K…… 自 8/6 最低點 10180 點帶會員開始進場買好 + 買飽 + 買滿…… 至今大盤反彈第四天共反彈 334 點）……！

今日強勢股有被子公司達爾科技合併的 5305 敦南，鎖單超過百萬張，8358 金居、2316 楠梓電、6153 嘉聯益，學員太陽能老菜【太陽花一號】3444 利機、【太陽花二號】6244 茂迪、【大太陽花】3691 碩禾，包鑽飆股老菜 3661 世芯 - KY 學員老菜 5383 金利、2338 光罩、8150 南茂，3338 泰碩、2421 建準、3029 零壹、2376 技嘉等……

弱勢股：散熱族群漲多獲利賣壓出現 6230 超眾、3017 奇鋐、3653 健策、3324 雙鴻，其他有 4414 如興弊案纏身、3682 亞太電虧損減資均收跌停板且破底……《浴火鳳凰飆股集》本週依然持續飆不停…… 限時限量贈送中…… 歡迎免費加 LINE…… 有錢大家一起賺！！最後祝大家明日操作順利～～

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。