【華冠投顧】清水休息站 慣性見改變 後勢怎麼看 操作怎麼賺?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

台股放颱風假期間，美股先漲後跌但整體而言仍然上漲，在外部利多相挺之下，台股今日延續反彈走勢，高點再創反彈新高，不過上週相對於國際股市強勢之慣性已有明顯改變，同時造成尾盤賣壓漸重，終場大盤收跌 - 22 點，OTC 指數收斂漲幅 + 0.07%。

今日台股強於亞股的慣性遭到瓦解，原本的多頭領頭羊『散熱』、『PCB』、『PA』族群也有部分強勢股出現轉弱跡象（如 6230 超眾、3324 雙鴻、3653 健策、6213 聯茂、2383 台光電、3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科... 等），所幸這些個股回檔幅度和成交量皆不大，且『5G』概念股也還有接棒輪動標的（3221 台嘉碩、3419 譁裕、6285 啟碁... 等），所以台股內部結構是否正式轉弱尚待觀察。

自上週二 (8/6) 台股見低反彈以來，由於大盤與 OTC 指數的日Ｋ棒始終保持 "高點過昨高、低點不破昨低" 之節奏，因此這樣的節奏是否改變就成了首要的觀察焦點，一旦出現改變甚至伴隨出量，就要跟著提升風險意識。

＜操作策略～清水休息站 操作怎麼賺?＞

上週一 (8/5) 昇楷提過台股開始見到阻跌力道進場救援，隨後多頭在上週二 (8/6) 利空雲集的恐慌氛圍中，硬是把大盤拉出一根自補向下缺口的帶量紅Ｋ棒，強力阻跌的能耐不俗，也使得台股這班南下列車進入了「清水休息站」喘口氣，同時獲得至少一週的「多頭安全期」，因此建議短線可採「打帶跑」策略「作多強勢股」。

經過了將近一週「多頭安全期」後，今日台股初見慣性改變跡象，另就籌碼與價量結構來看，台股要直接走「Ｖ型反轉」的機率並不高，彈完之後至少需要再度拉回出現 "量極縮" 現象，才有機會打出底部型態，甚至還要提防出現破底走勢，因此一旦大盤反彈過不了重壓區，操作上就可「砲擊弱勢股」。

＜好朋友，跟我來 好兄弟，請借過＞

針對上述難度比較高的「多空雙向」操作策略，昇楷上週適時提供了多空雙響炮秘笈～【好朋友 跟我走 好兄弟 請借過】給大家，盤後影音也舉例《8358 金居》、學員私房菜《新科狀元》來說明 "多方口袋名單" 的挑選方法，而今日在台股強勢慣性改變之下已先作部分獲利放口袋動作。

空方股部分，一旦短線確認大盤轉弱，就可逢反彈至高點作避險操作，為了避免大家被砲彈誤傷，好兄弟，請借過。相關口袋名單都在【好朋友 跟我走 好兄弟 請借過】秘笈中，請加入昇楷投資社群，趕緊將名單拿到手，適當時機會發文點名。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。