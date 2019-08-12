醫療高加值產品出貨旺 益張上半年純益年增4% EPS 1.23元

商用置物設備廠益張 (8342-TW) 第 2 季受惠醫療照護、倉儲物流領域高加值產品出貨提升，毛利率大幅拉升到 19.26% 創歷史新高，加上有利匯率挹注，上半年純益成長 4.12%，每股純益 1.23 元。

益張除進行中的開發案外，針對未來產品，將持續深耕醫療照護、倉儲物流、商店展示、飯店餐飲等四大類商業運用領域，近期已經開發完成電動輔助物流台車，以及自動化倉儲系統或 AGV 無人搬運車用等客製化載運設備

益張第 2 季營收 2.97 億元，毛利率 19.29%，季增 0.79 個百分點，年增 4.6 個百分點，稅後純益 2077 萬元，季增 1.4%，年減 40.96%，每股純益為 0.62 元；益張上半年營收 6.03 億元，毛利率 18.89%，年增 4.14 個百分點，稅後純益 4125 萬元，年增 4.12%，每股純益 1.23 元。

益張主管指出，今年上半年毛利率較去年同期提升，除新台幣匯率貶值，其他主要原因包括高附加價值收納置物產品，銷售比重提升至接近 12%，下半年隨醫療照護領域用產品持續出貨，比重可望再進一步上揚。

同時，特殊金屬材質產品營收占比也增加，其中不銹鋼材質產品銷售有斬獲，不銹鋼材質產品原本即為較高毛利率產品，加上原物料採購已具經濟規模，有助毛利率拉升。

益張自去年下半年進行之製程整合及效能提升作業仍持續進行，針對自動化結合智能製造製程，未來也將會持續分階段投資建置。

對於今年上半年營收表現不如預期，益張主管認為，除整體國際經濟發展陷入遲緩觀望，部分客戶拉貨較保守，同時部分新合作案出貨進度也延遲，但公司樂觀看待未來，除高附加價值產品類別的布局已開始顯現效益，同時目前也有多項進行中的開發案。

至於進行中的開發案，益張開發電動輔助物流台車開發，著重省人力，及連結 APP 軟體管控功能，自動化倉儲系統或 AGV 無人搬運車用的客製化載運設備，則可廣泛運用於自動倉儲系統，都是屬於未來自動化、智慧化生產環節中，廣泛運用的產品，該兩項項新品也將安排於近期台北國際物流展展示。