銅箔基板廠騰輝-KY明以60.06元上市掛牌 看好下半年成長

今年以來 PCB 廠採取低庫存策略下，包括台光電 (2383-TW) 等三大上市櫃 CCL 廠首季營收都呈現衰退，但將於明 (17) 日上市掛牌的騰輝電子 - KY(6672-TW)，執行長鍾健仁今日表示，在 5G 建置需求的提升下，看好下半年營運可望持續成長。

同時，目前包括銅等國際金屬原物料價格，在不計入匯率因素下表現仍平穩，鍾健仁認為，下半年產業需求走揚，預估國際行情將逐步走高。

騰輝電子將以 60.06 元掛牌上市，今天興櫃最後成交價收在 93 元，法人預估，目前包括台光電、台燿 (6274-TW) 等股價都已攻上百元價位，騰輝掛牌後可望突破興櫃 103 元最高價。

騰輝電子為專業的銅箔基板 (CCL)、散熱鋁基板及其他特殊材質基板供應商，主攻車載散熱、航太、軍工 與軟硬結合板等高階利基型應用市場。

車用電子 CCL 占營收比重達 21%，鍾健仁指出，今年首季包括騰輝在內，整體 CCL 產業營收都面臨衰退，主要是因汽車銷售衰退，造成汽車電子市場需求不振，目前歐洲車新已在復甦中，亞洲市場車用電子仍持續處於砍單狀態，預期將逐步落底，訂單也將重新挹注各供應廠商。

騰輝設廠遍及中國大陸蘇州、江陰、深圳及台灣桃園平鎮，更布建海外銷售網深入香港、英國、美國及德國等地。公司成立以來，在產品結構上不斷調整，以達成高品質、高良率、高毛利且客製化、差異化之產品產出，今年沒有擴充產能的計畫，每月 100 萬張 CCL 產能規模，預計產能利用率將從去年的 65% 提高，為 75%。

騰輝 2018 年稅後純益 4.05 億元，年增 35.77%，每股純益 6.75 元，創新高，公司不看淡今年營運，全年獲利有機會在下半年的市場需求走揚之下創新高；今年第 1 季合併營收 12.53 億元，較去年同期略減 4.4%，主要受客戶備貨調整庫存訂單微幅下滑，且今年春節假期較長，導致工作天數減少。

騰輝透過自有專利配方及特殊製程技術，成功開發無鉛、高耐熱、無鹵素的環保基板、國際汽車大廠認證通過的散熱金屬基板、符合太空總署及航空公司認可的聚醯亞胺基板，並在全球建立產銷據點，近年投入高階車用散熱鋁基板（IMS）市場，現已發展成全球車用 LED 頭燈散熱鋁基板 (IMS) 廠商的主要廠商龍頭。

目前，騰輝車用散熱金屬基板的主要客戶均為全球 Tier 1 車廠，終端汽車品牌客戶以海外知名車廠爲主，以及電動車大廠。