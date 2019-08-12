動力電池拚國產一條龍 工研院攜4廠組雷銲聯盟

電動車時代來臨，儲能用的動力電池將迎來爆發性的市場需求，工研院今 (12) 日宣布，與台勵福、㵢杰、亞福儲能及達振能源等 4 公司共組「國產雷銲儲能電池合作聯盟」，未來從電池芯到加工設備、雷射源及雷銲封裝，均由國產自製，打造一條龍式的動力電池生產供應鏈。

工研院雷射中心執行長曹芳海表示，動力電池對銲接技術的要求很高，過去製造商在生產工序中，根據不同的零組件會採用不同工序以及不同的銲接方法。隨著動力電池的需求不斷擴大，先進國家與車廠如德國均已導入雷射銲接於量產線大量製造生產。

工研院在台南已建置雷銲示範場域，也進行智慧銲深預測的專家系統開發，所採用的先進掃描式雷射銲接技術比傳統雷射點銲可提升產能 5 倍以上，以面加工的方式不僅降低人工依賴度，也比單點加工更適合大規模製造，在銲接良率、導電率均有顯著提升。

根據研究機構彭博新能源財經預估，2025 年全球電動車累計銷售量將超過 1100 萬輛，2030 年更可望突破 3000 萬輛。

台灣目前正推動公車全面電動化，工研院表示，已協助電巴公司率先建置第一條動力電池雷銲產線，每年可生產約 30 輛的電巴用鋰電模組，產線正式進入試產，未來若加上雷銲儲能電池合作聯盟，可望在國內打造更具規模的產業生態鏈，搶攻這波未來商機。​

工研院副院長彭裕民指出，為因應未來電動車、機車、巴士及各類儲能應用需要的大量電池製造，將協助國內廠商建立自主化的動力電池雷銲產線，同時，串連國內的設備大廠台勵福公司、漢民集團負責雷射源的㵢杰公司、專職鋁電池芯廠的亞福儲能公司及電池模組儲能系統廠的達振能源公司等 4 家廠商共組「國產雷銲儲能電池合作聯盟」。

彭裕民表示，希望能拋磚引玉，吸引更多廠商加入，不僅促成儲能新應用機會與商機，更要讓電池產業找到升級轉型的新契機。