騰輝-KY今上市掛牌 早盤漲逾6成啟動蜜月行情

騰輝電子 - KY(6672-TW) 今 (17) 日上市掛牌，開盤漲幅超過 53%，早盤以 93.7 元開出，盤中最高價達 96.6 元，大漲逾 6 成，成交量放大到 3300 張，執行長鍾健仁表示，在全球 5G 建置需求提升下，看好下半年營運可望持續成長。

騰輝電子為專業銅箔基板 (CCL)、散熱鋁基板及其他特殊材質基板供應商，主攻車載散熱、航太、軍工與軟硬結合板等高階利基型應用市場。公司進一步指出，騰輝專注各種高頻高速材料研發多年，已開發出全系利超過 10 種可滿足 5G 各種未來應用的產品，其中支援 5G 傳輸的筆電用 CCL 下半年可望開始進入試量產階段，高階基地台、天線等產品使用的高頻低損耗板材已進入客戶中端認證中，5G 相關產品將成為公司另一主要成長動能。

騰輝電子產品出貨結構中，車用電子 CCL 占營收比重達 21%，鍾健仁指出，今年首季包括騰輝在內，整體 CCL 產業營收都面臨衰退，主要是因汽車銷售衰退，造成汽車電子市場需求不振，目前歐洲車市已在復甦中，亞洲市場車用電子仍持續處於砍單狀態，預期將逐步落底，訂單也將重新挹注各供應廠商。

騰輝設廠遍及中國大陸蘇州、江陰、深圳及台灣桃園平鎮，更布建海外銷售網深入香港、英國、美國及德國等地。公司成立以來，在產品結構上不斷調整，以達成高品質、高良率、高毛利且客製化、差異化之產品產出，今年沒有擴充產能的計畫，每月 100 萬張 CCL 產能規模，預計產能利用率將從去年的 65% 提高，為 75%。

騰輝 2018 年稅後純益 4.05 億元，年增 35.77%，每股純益 6.75 元，創新高，公司不看淡今年營運，全年獲利有機會在下半年的市場需求走揚之下創新高；今年第 1 季合併營收 12.53 億元，較去年同期略減 4.4%，主要受客戶備貨調整庫存訂單微幅下滑，且今年春節假期較長，導致工作天數減少。