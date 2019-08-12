【華冠投顧】台股跌深反彈第四天，小心:回馬槍，獲利減碼或出場!

台北股市今日在台積電 (2330) 回跌下，指數開低，平盤附近震盪，今最高 10514 點創反彈新高，終場下跌 22 點，以 10472 點作收，成交量 1238 億元。

台股今雖創反彈新高，但是台積電下跌 2.5 元收 251 元，指數也收跌 22 點，10500 點卻得而復失，外資現貨市場上周剛轉買超，今日又轉賣超台股 37.8 億元，期貨市場減 432 口多單。大盤 7/30 自 10927 點下跌，跌破支撐，直到 8/6 跌到 10180 點 我們公開說: 天上掉下來的禮物... 出手了! 搶賺跌深反彈，反彈四天，今日各位看看... 大盤指數最高來到 10514 點，完全符合我們的規劃! 而盤面族群個股輪動，今日強勢股: 世芯 KY(3661)，敦南 (5305)，金居(8358)，茂迪(6244)，光罩(2338)，群光(2385)，光群雷(2461)，佰鴻(3031)，凌巨(8105) 等亮燈漲停!

接下來我們的看法，大家要注意了，短線反彈後，指標已來到超買區，明日起短線不可以再亂追價，甚至漲多個股可逢高獲利調節一趟，等待拉回測支撐再進場，較為穩健操作。

分析師 林驛銘

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