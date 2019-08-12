【華冠投顧】盤後分析：恭喜凌巨(8105)亮燈漲停板

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

全球股市現在面臨多空夾雜，利多的部分自然是 9 月聯準會降息機率高達 100%，其中降息 1 碼的機率略升至 88%。至於利空的部分，自然還是在美中貿易戰，繼 8 月初川普宣布 9 月起要對後續 3000 億美元中國進口商品加徵 10% 關稅後，上週末也要求美國公家機關禁止向華為、中興通訊和海康威視等 5 家中國企業及其子公司採購商品和服務。此外，川普而且還跟媒體說，下個月的美易談判有沒有也無所謂。所以現在要擔心的是，美中是否重演 5 月初到 6 月中的冷戰期。

從技術面上來看，台股今日量縮在平盤上下震盪終場小跌 22 點，代表多空在進行角力，不過明天收盤只要大於 10423 點，那麼台股的短底就會成型，有利反彈波的延續。但若未來失守 10180，破壞多頭慣性也就是低點破前低，就要重新觀察下一次的短底訊號。

【操作策略】

我認為，台股短線上有跌深反彈的行情可以搶，但是持股水位要控制在 5 成之下，也就是說你通常把資金分成 10 份、布局 10 檔股票的話，現在最多只能持有 5 檔股票，並且要特別留意我上段所說的 10180，這個點位若破，就要立即收回資金重新等待下一次機會。

請大家持續留意的稀土概念股，今天量縮震盪小漲小跌，不過中國稀土價格綜合指數截至上週五已連漲 6 個交易日，市場對於中國發動稀土戰依舊存有高度期待。回顧前一波美中冷戰期間該指數大漲 4 成，而最近才剛開始小漲而已，後續可持續追蹤。

至於會員持股同時在週日經濟日報上公開分享給全國讀者凌巨 (8105)，第二季在業外收益挹注下，單季 EPS 高達 1.86 元，同時在技術面上也越過三重底頸線。今天開小高後震盪走高終場收在漲停板，底部起漲第一根而已，投資朋友可以持續留意。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。