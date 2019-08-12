【華冠投顧】國巨，最後這關穿越，將更上一層樓。

華冠投顧 葉良超分析師

上周，川普頒布命令，禁止美國政府機關跟華為、中興通訊等公司採購設備與服務。或許因中美貿易爭端的利空話題已漸鈍化，加上九月份美聯儲降息的機率提升之下，上周五美股依然收在當周的高檔。

上周四，MSCI 明晟公布第三季度調整，在全球小型、微型、標準型等等指數，台股權重維持不變。多重因素影響之下，台股今日收盤依舊維持強勢。

依 08/07 之述『加權指數目前來到低檔大支撐區位置，上方初步目標暫看 10518-10613 之區間』。今日來到 10514 最高，已漸逼近該區間；後市若來到此區，仍有再次回檔之機，見下圖。

我們持續鎖定的標的『2327 國巨』，若依目前庫存問題已漸趨和緩，市場需求具回溫之跡象來看的話，預計在 08/26 除息之前，有續往上彈升之機。股價今日如上周之預期漸往『擴散三角』的上緣續逼進。另外『2317 鴻海』，來到長期大支撐區之後，目前仍位居低檔整理，後市持續上攻機率高，見下圖。

2327 國巨：

七月合併營收新台幣 33.8 億元，月增率 10.18%。該公司表示，客戶庫存歷經三個季度的去化，加上主動調節存貨，庫存問題預估已逐步的和緩，終端需求回溫狀況也漸露曙光。

2317 鴻海：

七月營收 3980 億元，月增 0.37%，連五個月正成長。預期，在新 iPhone 即將發布之際，有利於下半年營收表現。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師