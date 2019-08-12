資料中心需求升溫 大摩看好緯穎Q4出貨增溫

下半年資料中心需求提升，外資出具報告指出，伺服器廠緯穎 (6669-TW) 將受惠臉書 (FB-US)、微軟 (MSFT-US) 等新資料中心建置需求，加上新客戶亞馬遜 (AMZN-US) 訂單到來，預期需求將從今年第 4 季延續至明年，對緯穎維持優於大盤評等，目標價 550 元。

大摩表示，雖然緯穎 7 月營收小幅下滑，主要是受客戶 6 月因應美墨關稅，提前拉貨，導致基期較高，但 6、7 月平均營收達 139 億元，仍高於 5 月 135 億元，顯示需求穩步上揚。

包含臉書、微軟等下半年都有建置新資料中心計畫，大摩表示，今年第 4 季兩家各有 4 個新資料中心上線，根據臉書規劃，預計到 2023 年將開放 36 個資料中心，微軟也至少有 11 個資料中心會在 2020 年底上線。

大摩指出，臉書、微軟都是緯穎主要客戶，兩家去年占緯穎營收逾 9 成，因此隨資料中心需求上揚，緯穎將因此受惠，此外，緯穎下半年還有新客戶訂單，包含美系大廠亞馬遜，加上 Uber、LinkedIn、eBay 等公司雲端伺服器需求，看好緯穎下半年成長動能。

不過，大摩認為，產品定價下降的風險，緯穎部分產品利潤已偏低，因此受影響程度有限，另外，伺服器產業黏著度高，客戶對零組件與組裝要求高，緯穎已通過客戶認證，預期轉單機率也不高。

緯穎第 2 季稅後純益 16.58 億元，季增 38.93%、年減 4.43%，每股純益 9.5 元，上半年稅後純益 28.52 億元，年增 2.4%，每股純益 17.38 元。

緯穎日前也公布 7 月合併營收達 112.68 億元，月減 31.58%、年減 7.62%，累計今年前 7 月合併營收 919.68 億元，年減 6.27%。