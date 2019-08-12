〈香港反送中惡化〉我金融業在港總曝險破兆元 顧立雄：金融業回報營運皆正常

香港反送中運動愈演愈烈，根據金管會統計，我國金融三業－－銀行、保險、證券對香港曝險部位高達新台幣 1 兆 282 億元，針對反送中可能造成衝擊，金管會主委顧立雄今 (12) 日表示，台灣在香港當地的分支機構回報，所有在港金融業營運正常，但金管會仍會持續關注曝險部位變化與事件發展。

香港反送中從 6 月上旬發起，至今已經延燒 2 個月，且衝突不斷擴大，港民陸續發動罷工示威，8 月 11 日的反送中示威中，出現港警臥底抓人、射爆示威者眼球、地鐵濫射催淚彈等，引爆了前所未見的失控鎮壓，今日黑衣人潮癱瘓機場，香港機場所有航班全面取消。

反送中事件一再升溫，預估對香港經濟將造成一定程度衝擊，尤其，我國金融業 (銀行、保險、證券) 與香港往來密切，外界擔心我國金融在香港的曝險同步受到衝擊，根據金管會最新統計，截至 6 月底，我國金融三業在港曝險金額已經破兆元、達 1 兆 0282 億元，比起 4 月增加了 443 億元，其中，又以銀行業增加最多。

其中，銀行部分，目前我國所有銀行在香港共計 19 家分行、一家子行、3 家子公司、2 家代表人辦事處。銀行在香港的總曝險金額共計 7352 億元，其中包括授信 5647 億元，以及投資部位 1705 億元。

而保險業在香港總曝險金額則達 2151 億元，其中光是壽險就達 2134 億元，占比就超過 99%，產險只有 17 億元。至於證券業在香港子公司共計 42 家，不含基金投資部位，總曝險約 779.54 億元。

金管會主委顧立雄今天表示，就最新回報情況，我國金融業在香港據點的營運，目前並沒有受到影響，他強調，如果有任何影響，金管會要求必須即時通報，並持續關注相關曝險變化。

至於外傳香港 8 月 16 日將發動銀行大擠兌，顧立雄表示，我們在香港的銀行不是以消金為主，就算有子行，民眾應該還以當地的銀行為主，我們不會是主要的目標，但金管會都會密切關注。