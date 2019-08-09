緯穎Q2純益16.5億元 季增近4成 EPS 9.5元

緯穎 (6669-TW) 今 (9) 日公布第 2 季財報，稅後純益 16.58 億元，季增 38.93%、年減 4.43%，每股純益 9.5 元，緯穎表示，第 2 季受客戶在 6 月為因應美墨關稅，提前拉貨，整體伺服器出貨略有提升，展望下半年仍審慎樂觀看待，預期將有新客戶加入，有助營運表現。

緯穎第 2 季營收 422.63 億元，季增 9.96%、年減 8.85%，毛利率 6.8%，季增 0.72 個百分點、年減 0.26 個百分點，營益率 4.91%，季增 0.86 個百分點、年增 0.39 個百分點；稅後純益 16.58 億元，季增 38.93%、年減 4.43%，每股純益 9.5 元。

緯穎上半年營收 806.99 億元，年減 6.1%，毛利率 6.46%，年增 0.32 個百分點，營益率 4.5%，年增 0.48 個百分點，稅後純益 28.52 億元，年增 2.4%，每股純益 17.38 元。

緯穎也公布 7 月合併營收達 112.68 億元，月減 31.58%、年減 7.62%，累計今年前 7 月合併營收 919.68 億元，年減 6.27%。

緯穎表示，第 2 季伺服器出貨數量持續較去年同期增長，除客戶需求增加外，亦受惠 6 月客戶提前拉貨，以避免墨西哥輸美產品可能課徵關稅影響，但整體營收仍受關鍵零組件價格持續降低影響。

展望下半年，緯穎表示，資料中心客戶在導入新產品前將有短暫過渡期，但需求逐漸好轉，年底也將有新客戶加入，對於下半年表現審慎樂觀看待。