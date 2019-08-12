智伸科Q2純益年增45% EPS 1.73元 創同期新高

汽車零組件場智伸科 (4551-TW) 公布第二季財報，受惠汽車和醫療出貨持續成長，單季合併營收 12.18 億元，年增 11.87%，隨著毛利率改善，稅後純益 1.42 億元，年增 45%，每股純益 1.73 元，創同期新高。

智伸科說明，第二季汽車、醫療和電子營收占總營收比重分別為 73.08%、14.03% 和 10.98%，同步較第一季出貨提升，加上近年來積極新產品汰換舊產品、費用良好控管、產線良率提升，以及產能配置優化等的策略執行，推升第二季營業毛利達 28.64%，季增 0.84 個百分點，年增 1.73 個百分點。

智伸科上半年合併營收達 23.31 億元，年增 6.52%，營業毛利 6.58 億元，年增 7.22%，毛利率為 28.24%，年增 0.19 個百分點，稅後純益 3.06 億元，年增 30.32%，EPS 3.73 元。

展望下半年，智伸科表示，仍看好汽車和醫療在新產品的訂單需求逐步增溫，其中，汽車部業務在手訂單無虞，汽油高壓泵浦相關零組件和本體新產品的新訂單，已在近期逐步試量產。

另一方面，智伸科也持續擴大包括微創手術器械、外科手術器械等相關高端醫材市場的占有率表現，期創造新一波營運成長動能。