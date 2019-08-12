企業投資技術預算增幅突破5成 亞太區近6成願意擴編預算

強化科技力，企業投資不手軟，根據 KPMG 安侯建業調查，超過 5 成 CIO 表示，過去一年企業投資技術預算較過去 15 年增加，預算增幅從 49% 增至 55%，其中亞太區有近 6 成 CIO 打算增加技術投資，態度相對積極。

調查指出，54% 受訪 CIO 表示，技術預算創 15 年來新高，其中又以亞太地區的企業對全球技術投資的增長作貢獻最高，與其他地區的企業相比，高達 58% 亞太區的 CIO 打算增加技術預算，高於全球 6%。

因應人工智慧趨勢，44% 亞太區 CIO 預期，目前工作至少 20% 將被自動化方式取代，原因在於亞太地區主要為外包中心，隨著工資的增長，許多企業都在尋求投資以保持其競爭性成本優勢。

但即便需要勞力的工作可能減少，仍有 51% 的全球企業預計明年資訊科技人力將持續增加，其中亞太區有 54%CIO 預期的科技員工人數成長，高於全球 3%。

調查指出，企業認為目前最缺乏的人才技能分別為：大數據分析、網絡安全與人工智慧，在「稀缺的關鍵人才技能」部分，前三名分別為：大數據、網路安全、人工智能等類別，其中又以網路安全人才需求年增幅最多，較去年增加 8%。

KPMG 安侯企業管理顧問公司執行副總謝昀澤分析，從調查結果來看，企業雖認為人工智慧可以取代部分工作，但對於優秀人才需求依然存在，企業未來將透過優秀技術人才搭配新興技術創造更大的競爭優勢。

謝昀澤進一步指出，以台灣的就業市場為例，剛取得營業執照的三家純網銀業者，不約而同將人力需求鎖定「資訊科技人才」，事實上這些純網銀董、總與管理高層本身也具備資訊、資安相關的專長。

謝昀澤認為，企業以科技為手段進行「數位轉型競賽」的趨勢明顯，尤其亞太區的企業更將新興科技當成核心策略利器，建議台灣企業面臨區域間各國的激烈競爭，對 IT 與科技的自主研發、工具採購、科技人才培育等項目，應該要有前瞻的思維及合理的投資，適度調整過去以撙節成本的策略打天下的思維。