盤前財經大事搶先讀2019年8月12日

今日操盤前瞻

法說會：佳世達、亞光、信義房屋

除權息：台新金、新唐、泰鼎 - KY、日盛金、群益證等

IMF、G7 皆不願表態支持 中國被列匯率操縱國影響有限

繼國際貨幣基金組織 (IMF) 稱，中國沒有明顯操控人民幣的證據後，《路透社》引述七國集團 (G7) 歐洲官員表示，川普政府將中國入列「匯率操縱國」前，先未與成員國協商，讓成員國感到不滿，因此至今未表態支持美國，預料中國被美國列「匯率操縱國」影響有限。閱讀全文...

人民幣跌破 7 重要關卡 顯示中國對抗美國彈盡糧絕？

美元對人民幣匯率「破 7」雖已有在預期中，但時間仍較預期來的早，最主要是美國對中國重啟加徵關稅，讓貿易戰再度惡化，中國官方放手讓人民幣貶破 7，顯示中國採取最直接的方式迎擊美國，是否也隱含著中國對抗美國的籌碼已彈盡糧絕，值得關注，也將牽動亞幣、乃至新台幣走勢。閱讀全文...

〈台股風向球〉貿易戰歹戲拖棚 觀盤重心在強勢個股

台股 8 月以來大幅震盪，過去一周大洗三溫暖，周線拉連 3 黑，卻僅跌 54.55 點，留下超過 300 點的超長下影線，台股交易員認為，美國總統川普不按牌理出牌，貿易戰短期無解，觀盤重心先放個股，把握強者恆強策略。閱讀全文...

〈觀察〉三大因素影響 國銀對陸戒慎恐懼 曝險低於 5 成創新低

美中貿易戰情勢升溫、中國經濟成長放緩、加上兩岸關係凍結，讓銀行對於中國授信業務更加謹慎，金管會統計，截至今年第 2 季止，全體國銀對陸曝險餘額共 1.77 兆，占淨值比約 49.93%，創歷史新低。閱讀全文...

郭柯王聯盟將成形？ 郭辦：為國發展好不會畫地自限

外界關注鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘與台北市長柯文哲、前立法院長王金平的會面時間點，對此，郭台銘辦公室今 (11) 日回應，只要是為中華民國發展共思良方，不會畫地自限。閱讀全文...