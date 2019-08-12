GATA主席：貴金屬飆高指日可待 白銀肯定是最便宜資產

黃金反壟斷行動委員會 (GATA) 主席 Bill Murphy 近日受訪表示，全球市場操縱者壓制金價的做法已經失敗，金價在全球普遍均已飆高，但當前最便宜的資產是白銀，白銀上揚的走勢才剛剛開始。

Murphy 表示，當前金價在全球 73 個國家，都已來到歷史高點附近。尤其是在加拿大，黃金交易價格，已比歷史最高水準高出每盎司約 100 美元。

以美元計價的黃金價格，歷史高點在 1900 美元附近。Murphy 認為，從全球的角度來看，黃金必將突破此一關卡，而向每盎司 3000 美元的關卡挺進。他相信，衝上 3000 美元所需要的時間，也會比市場預期短得多。

金價在多國已衝至接近歷史高點 (圖表取自 Zero Hedge)

Murphy 指出，目前一些主流的觀點認為，低利率提高了金價。但其實在多年以前，利率就已經很低，甚至比現在還低得多，但低利率的討論卻在近日才特別被重視。

他表示，現在一切都變了，黃金的上漲其實與實體市場有關，壟斷的做法已經再難操控黃金市場了。

不過比起黃金，Murphy 更看好的是白銀。他表示，雖然白銀目前的交易價格僅為每盎司 17 美元，但未平倉的部位，已來到歷史最高水準。這說明，操控者已經接近用盡其全力，來壓抑價格，很快他們就無法再難抵擋白銀漲勢。

Murphy 認為，很多人都還沒為這個時刻做好準備，但白銀飆升的時刻已指日可待。

他表示，相較於黃金因現貨市場吃緊，而反映為價格走高，白銀目前供貨穩定。如果白銀供貨在接下來出現任何問題，造成恐慌，價格即將飛升，「對任何想涉足貴金屬的人來說，白銀勢將擊出全壘打」。

他表示，白銀目前來到一生中少見的划算價格，「絕對是地球上最便宜的資產」。