2018年北韓GDP萎縮4.1% 90年代大饑荒以來最糟？

根據《彭博》引述韓國央行 (BOK) 報告估計，2018 年北韓 GDP 萎縮 4.1%，較前年惡化 0.6%，可能為該國自 1990 年代大饑荒以來，最嚴峻的經濟情勢。

BOK 今 (26 日) 表示，2018 年，北韓出口驟降 86% 至 2.4 億美元，進口也同時下跌 31%，該國有 9 成以上產品運往中國。

儘管作為北韓最大盟友，2017 年後中國也跟隨聯合國腳步，展開對北韓的經濟制裁，導致雙方貿易額在該年大減 48.2% 至 27 億美元。

儘管平壤政府尚未公布官方數據，BOK 發布的報告已被視為最具權威性的資料來源。BOK 表示，2018 年北韓人均收入估計為 140 萬韓元 (約 1205 美元)，約為南韓的 3.9%，兩國間的經濟差距已逐步擴大。

(圖：Bloomberg)

其他研究數據揭示了糧食情勢惡化的程度。去年，供應北韓半數以上稻米的省分，生產量下降至少 17%，加上經濟制裁影響了農業耕種必需品的進口，間接影響該國糧食產出。

以下為 BOK 公布的相關細節，計算基於一系列自韓國機構獲得的數據：

農業和漁業：2018 年萎縮 1.8%，創 8 年來最高水平。

礦業：萎縮 17.8%，是自 1990 年開始估計來的最大值。

製造業：萎縮 9.1%，服務業則增長 0.9%，尤其近年來自中國的觀光客強化了北韓旅遊業增長勢頭。

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