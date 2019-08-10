強生鐵了心脫歐！下令不得休年假 籌企業救助基金

英國距離脫歐已不到三個月。最新消息是，英國總理強生 (Boris Johnson) 正在制定一項救助基金的計畫，以便協助在無序脫歐之後，受到衝擊的企業。

根據英國泰晤士報報導，政府已經制定了一項「秘密清單」，列出了最容易受到無序脫歐後衝擊的企業名單。其中，「製造業」與「營建業」，可能是最容易受到負面打擊的產業。

英國負責無協議脫歐規劃的大臣 Michael Gove 證實，政府正在制定一籃子的計畫，準備幫助風險可能較大的公司。這項稱為「Operation Kingfisher」的計畫，預期將在下周進行討論。

強生在一封信中指示新政府，務必做好英國脫歐的準備，稱這是所有人的「首要任務」。員工們說，收到了在 10 月 31 日之前不得休年假的指示。

強生表示：「還是希望能與歐盟達成協議，但看起來些望渺茫」。他指示，英國務必在 10 月 31 日的最後期限脫歐，無論在何種情況之下。

除了籌備救助基金，強生也指示稅務機關，要為脫歐做好最緊急、最優先的準備。包括 IT 系統的穩定、提供企業協助的服務管道等。

Dankse Bank 的分析師認為，不能排除發生無序脫歐的可能性，這將持續挫低英鎊匯價。GPB/USD 在 1.200 是重要的心理關卡，若跌破，恐下看 2017 年低點 1.1985」。