〈財報〉虧損擴大49倍！日面板大廠JDI創史上同期最大淨損832億日圓

鉅亨網編譯陳達誠 2019年8月9號17點12分

日本中小型尺寸面板大廠 JDI (6740-JP) 於週五 (9 日) 公布 2019 會計年度 Q1 財報 (即今年 4-6 月)，在 2019 年 Q1 財季的合併財報當中，JDI 淨損高達 832 億日圓，創史上同期最大虧損，更比去年同期淨損 17 億日圓大幅擴大近 49 倍之多。

JDI 財報關鍵數據：

營收年減 12% 至 904 億日圓，低於市場預測的 927 億日圓

營業利益則為 -275 億日圓，大幅高於去年同期的 98 億日圓

淨損高達 832 億日圓，創史上同期最大虧損，去年同期淨損為 17 億日圓

JDI 營業利益表現 圖片：JDI

在美中貿易戰造成需求量減少，還有客戶進行庫存調整等影響下，銷量出現減少，另外包含白山工廠的減損損失，以及事業構造改善費用等，JDI 提列了 517 億日圓的特別損失。

截至今年 6 月底時，JDI 淨資產為 -772 億日圓，自有資本率為 -19.3%，此前 3 月底時則還有 0.9%，JDI 目前已陷入資不抵債的窘境。

由於在智慧型手機所使用的面板銷售情況出現大減，這為 JDI 帶來龐大的營業損失，主力工廠也因處於低稼動率之故，造成資產價格滑落，也都在帳面記上一筆。

另外，JDI 表示，原定在週五 (9 日) 傍晚，與嘉實基金等中方出資夥伴舉行的共同記者會，也因相關人士無法及時趕達，臨時喊卡。

JDI 在 8 月 7 日的新聞稿中表示，該公司已與中國投資公司的嘉實基金管理集團等簽下合約，中方將會提供 800 億日圓資金，而最大股東日本 INCJ 決定提供 JDI 200 億日圓追加融資，JDI 最大客戶 (一般推測是美國蘋果 (AAPL-US)) 也將提供 1 億美元金援。

另外為了改善財務體質，JDI 也正實施 1200 人規模的人事精簡。