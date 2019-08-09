獲利慘！日上市企業連續三季出現獲利下滑

根據《日本經濟新聞社》所作的統計，日本上市企業在 2019 年 4~6 月的純益表現，較去年同期減少 14%，已連續 3 季出現純益下滑的減一情形。除了受到美中貿易戰直接影響的製造業外，在非製造業方面也同樣受到波及。

以數量來看，有近 6 成的日本上市企業呈現減益的情況。預估本年度的表現，將會較去年減少 4%，連續 2 年出現減益。而日圓持續走強，也可能給企業業績的下滑帶來更進一步的風險。

貿易戰所導致的全球經濟放緩是最大元凶，特別是汽車與工具機所受的影響最大。像是日產汽車 (7201-JP) 在 4~6 月的純益就暴跌了 94%。由於銷量下滑，過去在生產設備作出強化，以新興國家為主的工廠稼動率已跌破 7 成。家電與產業用馬達的表現同樣不佳，日本電產 (6594-JP) 也出現了大幅減益。

日本 FA 工廠自動化和工具機廠商，也因中國企業縮小設備投資，而受到不小打擊。發那科 (6954-JP) 在 4~6 月的純益腰斬，全年度的業績預測亦作出下修。

而不光是日本製造業，在非製造業的 15 個業種當中，除了電力、通訊、瓦斯之外，共有 8 個業種出現減益。上市企業的 56%，將近 6 成出現減益。這也是自金融風暴後的 2009 年以來，約相隔 10 年的類似水準。

另外，由於人事成本及原物料價格上揚所造成的成本推動，也同樣壓迫了企業獲利。像是大型物流業者的佐川急便與日本黑貓等，都同樣為人事費用所苦。以生產泡麵聞名的日清食品，則因原物料及物流成本上揚，影響公司獲利。

然而另一方面，較不受貿易戰影響的第一三共等藥廠，以及從事金融業系統開發的野村總合研究所等，其業績表現則是可圈可點。

本年度將為增收減益，預估營業利益率為 4.65%，會是自 2017 財年 (截至 3 月底) 後的近 3 年來最低水準。

市場聚焦今後日圓的變化，上市企業在匯率的預測多落在 1 美元兌換 109 日圓左右，與目前日圓上揚的走勢有所差距。野村證券針對 300 家市值較高的企業作出試算，日圓若上漲至 1 美元兌換 105 日圓水準，2019 年度的全年經常利益將會減少 1.44%。

另外日企在初期預測方面也趨向保守，2019 年 4~6 月的業績達成率相對較低。除了純益表現突破 1 兆日圓大關的軟銀集團 SBG(9984-JP) 外，4~6 月的達成率為 24.6%，較去年同期下滑了 7 個百分點。亦遜於 2010 年 4~6 月的平均值 27%，有下修的風險。

以上數據是日本經濟新聞社在截止 8 月 8 日時，針對日本 1243 家 (不含金融、新興企業) 採 3 月財報決算的企業所公布之 4~6 月財報進行統計。若以企業市值來看，已有 9 成企業公布了最新一季財報。

