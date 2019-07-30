寬鬆政策果真助漲？澳洲股市週二創歷史新高

澳洲央行對經濟憂心忡忡，因此連續 2 個月降息，不過有一個地方他們不用擔心，那就是股市。澳洲股市今 (30 日) 創下歷史新高，繼續今年的優異表現。

澳洲 S&P/ASX 200 指數今年以來已上漲 21%，市值增加約 2390 億美元。據《彭博》報導，澳洲股市除了受惠一個溫和的央行外，現任中左翼政府意外在選戰獲勝，以及鐵礦砂價格飆升，也助股市推升。

澳洲股市今上漲 0.3%，收報 6845.10 點，突破原創於 2007 年 11 月的歷史高點。

(圖表取自彭博)

Saxo Capital Markets 策略師 Eleanor Creagh 表示，本週美國聯準會預計降息，並已重啟美中談判，加上企業財報大致合理，都帶來上個月以來股市的動能，也幫助澳洲股市突破新高。

推升股市的因素之一，在於澳洲央行的寬鬆政策。央行在 6 月和 7 月連續兩次降息，這是自 2016 年 9 月以來的首次。

第二個因素，執政黨在 5 月選舉意外獲勝，引發隨後金融股 12% 的回彈，投資人認為工黨因此難以限制房地產和股市投資稅收優惠，醫療保健股走高。

此外，鐵礦砂價格一路飆升，推動包括力拓集團和 Fortescue Metals Group Ltd. 在內的礦業公司，不過原物料的大漲行情可能已經結束。

通訊股是今年表現最好的類股，主要是隨著美國科技股攀升，之後是礦業成份居多的原物料股。能源類股今年以來上漲 14%，是 ASX 200 大漲行情中表現最差的，其次是公用事業股。

個股方面，Magellan Financial Group Ltd. 今年以來翻漲 1 倍多，是表現最好的個股。水果和蔬菜生產銷售商 Costa Group Holdings Ltd.，今年兩度削減財報指引，表現為指數成份股裡最差的 1 檔，今年以來股價約跌 45%。

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