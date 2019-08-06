重磅！美國財政部將中國列為「匯率操縱國」

美中貿易戰全面開戰！美國財政部週一 (5 日) 將中國指定為匯率操縱國，這是美國自 1994 年來的歷史性舉措。

在美國總統川普發起新一波「關稅戰」後，週一 (5 日) 人民幣貶破 7 關卡，在美國總統川普推文抨擊中國貨幣操控後，美國財政部於盤後時段，宣布將中國指定為匯率操縱國，這是美國自 1994 年以來正式將中國列入匯率操縱國。

美國財政部在一份新聞稿聲明寫道，在川普總統的支持下，財政部長梅努欽今天已確定，中國是一個匯率操縱國。由於這一決定，梅努欽部長將與國際貨幣基金組織 (IMF) 進行討論，消弭中國最新 (反制) 行動帶來的不公平競爭優勢。

週一人民幣匯率「破 7」跌至逾十年以來新低，中國人行對此嚴詞否認干預匯市。

中國人行稱，受到單邊主義、貿易保護主義政策，及美國對中國加徵關稅預期等影響，並表示人民幣匯率完全能夠在合理均衡水平上保持基本穩定。

週一 (5 日) 美國總統川普推文表示：「中國將其貨幣價格降至幾乎歷史最低點，這就叫做 "貨幣操縱"。聯準會你有在聽嗎？ 這是一個嚴重的違規行為，而且這將隨時間大大削弱人民幣匯價！」

美中貿易戰儼然全面開戰，華爾街一些分析師表示，中國一直在支撐人民幣，以避免破壞與華盛頓的貿易談判，資本經濟高級中國經濟學家 Julian Evans-Pritchard 表示：「人民幣破 7 關卡的事實是，中國已經放棄與美國達成貿易協議的希望。」