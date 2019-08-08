能源盤後—貿易戰火燒不盡 美庫存意外增加 原油踏入熊市

週三 (7 日) 交易，美國和主要貿易夥伴間的爭鬥，成了全球能源需求的風險，也讓 WTI 原油價格 8 月開局跌勢更猛，一直是 2015 年以降最糟糕的任一月開頭表現。

此外，EIA 數據顯示，上週美國原油庫存意外增加，終止了連續七週下降的趨勢，也成了原油價格下跌的因素之一。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.54 美元或 4.7%，收每桶 51.09 美元，根據道瓊市場數據，此為今年 1 月 14 日以來最低收盤價，又貼近測試每桶 50 美元的水準。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.71 美元或 4.6%，收每桶 56.23 美元，根據道瓊市場數據，此為 1 月 3 日以來最低收盤價，且將今年迄今漲幅收斂至 4.5%。

WTI 原油期貨價格今年高點在 4 月 23 日的 66.30 美元，但迄今已較該高點下跌 22%，亦即返回熊市。Brent 原油期貨價格自 4 月達到的高點下降了 24%，同樣進入熊市。

美國川普總統上週表示，將對剩餘進口價值 3000 億美元的中國貨品加徵 10% 關稅，且自 9 月 1 日便生效，此舉讓全球股市陷入混亂，週三早盤同樣大幅震盪，接著稍晚出現一些復甦。

供應意外增加

原油價格加深走跌係因 EIA 數據顯示，上週 (8 月 2 日止) 美國原油庫存意外增加 240 萬桶，原本分析師預期將連續第八周下降。以 4.389 億桶來說，美國原油庫存約較同期的 5 年均線高出 2%。

API 週二公布的報告也估計上週原油庫存減少 343 萬桶。

”Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，「石油市場對近期美國原油庫存連續下降以及墨西哥灣的供應中斷這些事件免疫，因為市場聚焦全球經濟環境的悲觀情緒上。」

EIA 數據也顯示，上週汽油庫存增加 440 萬桶、蒸餾油庫存增加 150 萬桶，同樣與 API 的預期 (庫存減少) 背道而馳。

中東局勢

沙國能源部長 Khalid Al-Falih 和美國能源秘書長 Rick Perry 共同對波斯灣海上交通的威脅表示擔憂。由於伊朗扣押些許行經霍爾木茲海峽的油輪，中東地區的地緣政治風險仍高。霍爾木茲海峽是石油運輸的主要阻塞點。

TF Global Markets 的首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「銷售壓力開始增強，因此原油進入熊市領域。當然，一切都要怪貿易戰以及疲弱的全球成長。我認為，WTI 原油價格可能持續走低，或許會跌破關鍵的 50 美元，一路跌到 45 美元關卡。」

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