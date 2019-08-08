三星與微軟擴大手機合作 加強整合安卓與Windows電腦

微軟 (MSFT-US) 曾經想在智慧手機搶占一席之地，但 Windows Phone 最終大敗而歸，如今，他們希望借助 Android 系統發揮其影響力，具體的做法是先與三星深度合作。

三星 Galaxy Note 10 週三 (7 日) 的發表會上，微軟執行長 Satya Nadella 親自出席，說明與三星建立更緊密的合作。他表示，這種合作是「我們長期致力於提高生產力，和消除行動設備與電腦間差距的新篇章」。

三星將在 Note10 中，整合微軟的 Office 相關應用程式與 OneDrive，可同步儲存照片至雲端，也捆綁微軟的 Your Phone 應用程式，把 Android 上的簡訊、通知，乃至於整個螢幕，均映射至 Windows 10 電腦上。

微軟的行動與跨設備體驗主管 Shilpa Ranganathan 也出席發表會，宣傳 Your Phone 應用程式。他表示，今年晚些時候，Your Phone 用戶將可以透過電腦，直接撥打與接聽電話。

三星原本就有 DeX 界面，透過手機摸擬電腦操作，微軟也與三星合作，改善此一程式，並將提供方式，讓 Galaxy Note 10 整合入 Windows 電腦，使用桌機或筆記型電腦來使用所有手機上的應用。

更進一步，微軟還會在自己的零售商店銷售 Galaxy Note 10，並附帶捆綁的應用程式，及提供優惠。

對三星來說，面對華為、蘋果及其他中國廠商的夾擊，與微軟的深度合作，也有望增加其競爭優勢。

三星在這次 Galaxy Note 10 系列，包括 6.3 吋的 Galaxy Note10 與 6.8 吋的 Galaxy Note10+。Note10 有 8GB 記憶體與 256GB 儲存空間，售價 949 美元；12GB 記憶體與 256 儲存空間的 Note 10 + 售價為 1099 美元。