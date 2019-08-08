【華冠投顧】台股大漲今戰10500點，外資終於由賣轉買17.9億元

台北股市今日開高震盪走高，最高來到 10500 點，終場指數大漲 108 點，收在 10494 點，成交量 1233 億元，價漲量增格局。

7/30 大盤 10927 點我們說: 獲利減碼出場，獲利滿滿，接著避開 747 點下殺，一張股票也沒買，毫髮無傷，直到前天 8/6 指數跌到 10180 點 我們公開說: 天上掉下來的禮物... 出手了! 今日各位看看... 大盤已來 10500 點，三天高低已相差 320 點，明日操作策略: 高出低進: 老師研判指數空間有限，衝高不可亂追價，等再拉回再找買點，穩健操作。

強股股部分: 泰碩 (3338)，精測(6510)，揚智(3041)，精元(2387)，建準(2421)，健策(3653)，立積(4968)，六角(2732)，凱碩(8059)，矽瑪(3511)，致新(8081)，台燿(6274)，超眾(6230)，精材(3374)，緯穎(6669)，玉晶光(3406)，康控 KY(4943)，昇達科(3491)，聯茂(6213)，致茂(2360)，喬山(1736) 等。

今天是 88 節，好好的犒賞自己及家人，再忙也要跟爸爸吃頓飯，祝天下父親們... 父親節快樂!

分析師 林驛銘

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