炒作印尼礦石出口禁令？LME期鎳突飆13% 上海期鎳罕見飆漲停

市場擔心鎳礦主要生產國印尼恢復礦石禁止出口的禁令，周四鎳價飆升，倫敦金屬交易所 (LME) 三個月期鎳一度上漲 13%，來到每噸 16690 美元，創下近 10 年來最大單日漲幅；上海期貨交易所 3 個月期鎳則一度漲停，來到每噸 12 萬 5154 元人民幣。

LME 期鎳周四一度飆漲近 13%。(來源：LME，Bloomberg)

在市場對印尼礦石出口禁令的猜測升高下，LME 期鎳在亞洲盤中突然飆升近 2000 美元，來到 2008 年 4 月以來新高；上海期交所各月期鎳合約盤中漲幅也一度上漲 6%，全面漲停。

上海期交所 3 個月期鎳周四漲停，漲幅達 6%。(來源：上海期交所)

印尼政府在 2017 年解禁礦石出口禁令，但當時該國政府表示，解禁時間將持續五年，到 2022 年再次實施禁令。周四鎳價飆升後，印尼政府表示，市場不應過度關注鎳礦出口禁令的傳言，印尼會讓鎳行業遵守現行的出口規定。

由於電動汽車對鎳的需要不斷上升，已有分析師預期，將造成未來幾年鎳供應短缺，一旦印尼再實施礦石出口禁令，將使得鎳供應更加吃緊。

Grand Flow Resources 分析師 Celia Wang 表示，目前鎳價飆升並非基於基本面，投資人傾向於相信市場炒作印尼出口禁令的猜測，恐怕才是飆漲的原因

受惠於全球庫存減少、電動汽車電池使用需求成長的前景以及印尼抑制供應的潛在因素，鎳價今年以來大漲 50%，相對於其他基本金屬大多下跌，表現可圈可點。

花旗集團分析師指出，近期鎳價飆升，投資人先行反映「印尼礦石出口禁令」，一旦出口禁令實現，反而將利多出盡。

除了鎳價飆升，亞洲盤早盤瘋狂交易的還有人民幣，2008 年以來，人民幣中間價首次出現低於 7，儘管仍然強於市場預期，但有助於金屬交易獲利。