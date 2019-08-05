瞄準電動車市場！必和必拓將於明年Q2起生產硫酸鎳

面對電動車市場的快速成長以及未來潛在的龐大商機，世界最大礦商必和必拓 (BHP) 計劃在明年第二季開始投產硫酸鎳 (NiSO4)，一種價值更高，純度更高的產品，以進軍電動車市場，期望成為最大電動車電池原料供應商。

Wood Mackenzie 的分析師 Angela Durrant 表示，隨著各國政府的政策目標在於逐步淘汰傳統汽車，以及各大汽車製造商積極擴大電動車陣容，電動車電池材料市場的前景更加穩健。數據顯示，電池供應鏈對鎳的需求預計將從今年的 20 萬噸增加到 2025 年的 40 萬噸。

根據 Glencore Plc 的預測，到 2030 年將會有超過 1.4 億輛電動車，到 2040 年，會有近 60% 的新車銷售和約三分之一的汽車將都是電動車，每年將需要約 300 萬噸銅、130 萬噸鎳和 26.3 萬噸鈷。

必和必拓旗下西部鎳業 (Nickel West) 資產總裁 Eduard Haegel 表示：「我們對所有電動車電池原料，鎳、鈷、鋰進行了研究和審視。我們認為從中長期來看，鎳的利潤率將會很大，這是一種具吸引力的商品。」

該公司計劃於 2020 年第二季開始生產硫酸鎳以供應電動車的電池產業，預計將年產 100,000 公噸的硫酸鎳，相當於 22,000 公噸的鎳，將增加約 11% 的市占率。Haegel 表示，公司將致力於滿足市場需求，並將靈活應對「一個非常新的，非常年輕的市場」。

然而，分析師認為，鎳市場仍面臨這不少的挑戰。從短期來看，有鑑於中國在六月份結束了電動車的補貼，抑制了整個電動汽車電池供應鏈的需求，而從長期來看，已經有不少生產商也積極投入鎳生產項目，相關供應市場的競爭也將會加大。

Pendal Group 經理 Brenton Saunders 表示，西部鎳業目前僅為必和必拓貢獻一小部分獲利，上半年僅有 4200 萬美元，相較之下鐵礦石則為 35 億美元。因此，Saunders 認為，有鑑於其規模，必和必拓若選擇重新審視銷售，並出售該部門會是個更好的選擇。