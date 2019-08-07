〈獨家〉蘋果訂單不減反增 新iPhone 10月估量年增近4成 晶技受惠最大

蘋果新 iPhone 進入發表、倒數同時，蘋果供應鏈廠商盤點所接獲的相關訂單數量，業者指出，今年蘋果對 iPhone 銷售具高度企圖心 (Aggressive)，目前已可見到 9-11 月訂單，逐月都較去年同期成長，其中 10 月訂單預估量，更較去年同月成長高達 37.5%，石英元件廠晶技 (3042-TW) 可望受惠最多。

對於蘋果訂單今年高速成長，石英元件廠晶技 (3042-TW) 不願對單一客戶進行評論，但晶技日前上修第 3 季營收目標，估達 23.43 億元，季增 20%，據悉其中來自蘋果新 iPhone 的石英元件訂單，正快速增加，同時，晶技主管也指出，手機石英元件走向小型的化同時，出貨結構將可朝有利方向發展，甚至部分小型化料號，更已獲客戶端同意調高價格。

證券分析師張陳浩指出，大立光 7 月營收表現優預期，8 月營收將上攀，由最新蘋果供應鏈訂單顯示，蘋果今年新手機銷售不僅不衰退，且將呈現正成長，隨著蘋果軟體及服務營收加快攀升，未來蘋果手機仍將持續維持高價格局，消費者接受度也提升，下半年蘋果新手機並不如市場想像的悲觀。

張陳浩說，目前大立光等蘋果概念股營收一一揭露後，未來 1 個月，台股可望以蘋果概念股為市場重要多頭指標類股，引導電子股走勢。

目前市場普遍認知在於，蘋果新機零組件供應鏈多獲新機訂單加持，帶動 7 月各家訂單、營收都將較上半年明顯成長，不過也有悲觀的看法指出，今年新 iPhone 出貨量，恐因美中貿易戰影響而較去年衰退，不過從蘋果非鏡頭類零組件供應廠商訂單比較來看，9-11 月每個單月訂單量，都將較去年同期成長，其中 10 月訂單量成長幅度更為驚人，將較去年同月成長高達 37.5%，顯見蘋果對訂單的看法正向。

同時，據悉蘋果正加緊查核，供應鏈產能能否可滿足因應訂單需求。

近日蘋果相關概念股陸續公布 7 月營收，股王大立光 (3008-TW) 7 月營收 54.73 億元，創 10 個月來新高，月增 34.29%，年增 3.03%；重要客戶新機種鏡頭產品，7 月開始出貨，台郡 (6269-TW) 7 月營收達 25.33 億元，月增 65.78%，創 8 個月來新高，台郡 7 月起也開始出貨重要美系客戶新機種，挹注營運表現，7 月營收年增率高達 65.78%。

另外，石英元件產業來看，日本京瓷、NDK 等廠商正大幅減產，並調漲價格，有利國際石英元件零組件轉單到台廠，提升台廠獲利，最新的訊息指出，日本公平貿易委員（FTC）正在调查，蘋果是否向日本零組件製造商施壓，並濫用權力違反壟斷規則，顯示日商正加大調高價格，重回營運獲利。