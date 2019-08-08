

◆盤勢分析

1. 受到美國總統川普推特發表降息三碼將使得美國贏得中美貿易戰，美股早盤大幅開低，金融類股呈現重挫，道瓊指數一度挫幅超過 600 點，但終場跌勢逐漸收斂，四大指數漲跌幅介於 - 0.09%~0.72%。其中，半導體與科技股表現逆勢抗跌，高通、博通、APPLE 漲幅超過 1%，台積電 ADR 持平，美光則下跌 2.04%。

2. 周二美國股市出現跌深後急彈，四大指數全面收高，但亞股已經提前領先反彈，周三普遍呈現狹幅震盪。台股早盤則延續前一日反彈氣勢，小幅跳空高開，指數最多至 10461 點，但盤中權值股並無突出表現，指數隨即拉回平盤附近震盪，終場加權收 10386.18 點，下跌 0.08%，相對亞洲股市表現強勢。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收小黑 K 棒，指數暫守在 240 天均線之上。

(2) 量能：成交量縮至 1208.12 億元，呈現量縮整理。

(3) 技術指標：日 KD 指標在低檔震盪開口縮小、MACD 柱狀體持續下滑。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 183.60 億元；外資 - 143.27 億元、投信 + 4.38 億元、自營 - 44.70 億元。

4.OTC 指數開高走低收最低，終場下跌 0.12%。目前上檔壓力為季線 136.95 點，下方支撐為 135 點關卡。

5.5G 題材：下半年 5G 的基礎建設加速期，相關題材持續論動，2345 智邦、3596 智易、5388 中磊相關設備股價周三普遍表現強勢。

6. 散熱模組：5G 手機陸續面市，散熱模組廠商持續獲得市場資金的青睞，6230 超眾上漲超過 8%，再創波段新高，3324 雙鴻、3017 奇鋐、3338 泰碩、3563 健策緩步走升。

7.PCB：受到下半年旺季的到來，2383 台光電重回 APPLE 供應鏈，股價量出跳空上漲；6213 聯茂 7 月營收創高，Q319 續揚，股價爆量拉升；3037 欣興外資大買 5400 張，股價連續兩天彈升。

8. 電子元件：保護元件 (ESD) 大廠 6411 晶焱進入出貨旺季，投信買超助攻，股價再創反彈新高；6150 精測 7 月營收創高，2H19 營運回溫，股價連續三天上揚。

9. 操作建議：台股受制國際多空訊息交雜，由於指數回測年線，且成交量不足，技術型態轉弱，建議短線進出為主，操作上除了 5G(散熱、PCB) 相關題材，留意 7 月營收優異個股與進入銷售旺的食品。

10. 清晨規模 6 大地震 新竹地區最大震度 4 級：今天清晨發生大地震，今天清晨 5 點 28 分 03 秒宜蘭縣政府南偏東方 36.5 公里台彎東部海域發生芮氏規模 6 的有感地震，地震深度 22.5 公里。由於目前園區尚未傳出災情，預期對今天台股影響有限。

11. 台灣７月出口額 再度紅翻黑：財政部 7 日公布進出口統計，受貿易戰及國際原物料價格走緩影響，7 月出口值為 282 億美元，較去年同期減少 0.5％，再度由紅翻黑，但整體出口值仍為歷年 7 月次高水準。其中資通訊產品受惠轉單效應，創歷年單月新高，表現相當亮眼。

12. 億豐 Q2 按讚 EPS4.06 元：8464 億豐 7 日公布第二季與上半年財報表現搶眼。億豐雖第二季認列與荷蘭 Hunter Douglas 訴訟案的賠償損失約 1.7 億元，但因工廠生產效率提升，加上產能滿單，第二季合併營收 61.95 億元、年增 11.4％，稅後淨利 11.9 億元、年增 14.1％，EPS 4.06 元，創單季歷史新高。

13. 群電 H1 每股賺 1.74 元 締新猷：電源供應器廠商 6412 群電營運報喜！該公司 7 日舉行法說會，上半年每股盈餘（EPS）達 1.74 元、創史上最佳成績，而 7 月營收 32.74 億元，則提前改寫單月歷史新高紀錄。由於 8、9 月訂單持續看增，法人評估第三季業績也將改寫單季歷史新高，群電總經理曾國華更以「空前而不絕後」來形容，樂觀看待後續營運表現。

14. 新機拉貨 台郡、華通 7 月營收放電：時序進入下半年傳統旺季，許多消費性產品拉貨動能已逐漸回溫，尤其 9 月美系新機即將發表，在新品量產出貨下，帶動相關供應鏈在旺季有個不錯的開頭。如 2313 華通 7 月營收逼近 50 億元，月成長近 2 成、6269 台郡更在新機放量激勵下，7 月營收大增 65.8％、6251 定穎則在汽車板和消費性產品帶動下，7 月營收創下單月歷史新高。

