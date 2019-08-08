台股盤前－美股尾盤跌幅收斂、地震影響 台股恐陷盤整測試年線支撐

台股昨 (7) 日受亞股拉回、權值股疲弱影響，加權指數終場下跌 8.57 點、收在 10386.18 點，成交量 1204.12 億元，而避險情緒升溫，道瓊指數昨早盤一度爆跌近 600 點，終場跌幅收斂，加上今晨台灣東部海域發生芮氏規模 6.0 地震，台股今恐持續陷震盪盤整，測試年線 10381.65 點支撐。

據中央氣象局最新地震指出，今天凌晨 5 點 28 分台灣東部海域發生芮氏規模 6.0 地震，宜蘭縣最大震度 6 級，花蓮縣、新北市、台北市、新竹縣、桃園市及台中市最大震度 4 級，7 點 02 分再度發生芮氏規模 4.6 地震。

受地震影響，台鐵部分路段有延誤情形、機捷慢速行駛，高鐵、北捷及淡海輕軌則維持正常營運，不過在新北市林口部分地區停電搶修中、台中市則傳出疑似瓦斯外洩造成路面隆起，至於科學園區方面，目前包含竹科、竹科竹南及宜蘭園區等並無災情傳出。

美股四大指數 7 日表現，道瓊指數早盤一度跌近 600 點，終場跌幅收斂下跌 22.45 點或 0.09%，收 26007.07 點；三大指數則小幅收漲，那斯達克指數上漲 29.56 點或 0.38%，收 7862.83 點；標普 500 指數上漲 2.21 點或 0.08%，收 2883.98 點；費城半導體指數上漲 10.35 點或 0.72%，收 1452.12 點。

美股周三 (7 日) 受到債券市場的避險情緒帶動，道瓊指數開盤重挫逾 400 點，美債 10 年期殖利率更暴跌 6.76%，顯示金融市場對美國、全球經濟進一步放緩的擔憂，是更加深了一層，而 3 個月期美債殖利率與 10 年期美債殖利率的「倒掛」亦創 2007 年來最大，美國總統川普則繼續在推特上發文炮轟聯準會 (Fed) 的量化緊縮政策非常荒謬。

值得留意的是，亞洲地區有 3 國央行在 7 日宣布降息，採取貨幣政策，以應對全球經濟惡化，包含紐西蘭央行降息 2 碼，將利率下調至 1% 的新低水準，印度央行將基準利率下調 35 個基點至 5.40%，為今年第 4 次降息，創 2010 年以來新低點，泰國央行則意外調降 1 碼。

而面對美中貿易戰情勢加劇，川普揚言 9 月對中國剩餘 3000 億美元，涵蓋消費性電子的中輸美商品加徵 10% 關稅，根據研調機構 TrendForce 筆電出貨報告顯示，今年第 2 季筆電出貨達 4150 萬台，季增 12.1%，預期第 3 季筆電出貨量在旺季加持、客戶提前備貨拉動可望在季增 3.6%，達 4300 萬台，相關代工廠廣達、仁寶、和碩、英業達近期內可能會有拉貨潮。

台塑四寶 7 日召開重大訊息說明會，包含台塑、南亞、台化及台塑化宣布將參加台塑資源將辦理的 3.25 億美元 (約新台幣 104 億元) 的現金增資，擴大布局澳洲鐵礦開發，將各依 25% 持股比例參加增資，並將陸續於各家公司董事會中提出討論。

中信金昨公告 7 月自結營收報告，稅後純益 87.08 億元，累計前 7 月稅後純益 291.03 億元，每股盈餘 1.45 元，再度創下單月新高；而今還有華南金、國票金、永豐金將舉辦法說，預期除公布財務報告外，也將對下半年營運做出展望。

法人表示，早上地震消息需要留意是否有災情傳出，而受貿易戰、亞州各國降息影響，台股呈現短空格局，短期之內恐持續震盪盤整，建議投資人不要貿然搶進，可先留意近期公布營收之個股表現。